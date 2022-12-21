Зеленский встретится с Байденом в Вашингтоне 21 декабря, - CNN
Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский намерены встретиться 21 декабря в Вашингтоне
Об этом сообщает CNN со ссылкой на два информированных источника.
По данным издания, во время визита в Вашингтон Зеленский может также обратиться к Конгрессу США.
В то же время Белый дом пока не комментирует планы по поводу визита Зеленского, а спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси на соответствующий вопрос ответила, что не знает, произойдет ли это.
На вопрос CNN, приглашали ли Зеленского, Пелоси ответила: "Нет. Пока мы не узнаем, сможет ли он приехать".
По данным издания, Пелоси звонила членам Конгресса и призывала их явиться в Капитолий 21 декабря из-за опасений, что зал будет пуст перед праздничными каникулами. Пелоси попросила членов Конгресса прийти, чтобы "уделить особое внимание демократии".
В то же время, издание отмечает, что, по данным источников, планы по визиту Зеленского могут быть не окончательными из-за соображений безопасности.
Справка: с начала полномасштабного вторжения РФ президент Владимир Зеленский не выезжал за пределы Украины.
- Ранее в декабре Владимир Зеленский обсудил с Джо Байденом дальнейшие поставки Украине оружия и помощь в энергетике.
- 20 декабря Владимир Зеленский посетил фронтовой Бахмут, где наградил украинских военных.
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