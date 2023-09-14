Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Зеленский встретится с Байденом в ходе визита на Генассамблею ООН, - NBC News

Зеленский встретится с Байденом в ходе визита на Генассамблею ООН, - NBC News

14 сентября, 2023 четверг
21:36
Мир

Владимир Зеленский планирует посетить Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке на следующей неделе и встретиться с президентом Джо Байденом

Об этом сообщает NBC News, ссылаясь на слова высокопоставленного украинского чиновника.

Непонятно, состоится ли встреча Байдена и Зеленского в Нью-Йорке или Белом доме. Белый дом отказался от комментариев.

В последний раз Байден встречался с Зеленским в июле во время саммита НАТО в Вильнюсе, Литва.

  • 6 сентября с официальным, но необъявленным визитом в Киев находился госсекретарь США Энтони Блинкен. Он встретился с Зеленским и высокопоставленными украинскими чиновниками.
  • 2 сентября постоянный представитель в ООН Албании Фэрит Ходжа, которая в сентябре председательствует в Совбезе, сообщила , что Зеленский, вероятно, лично примет участие в заседании Совбеза ООН в сентябре, посвященном полномасштабной войне России против Украины.

Владимир Зеленский
Джо Байден
Читайте также:
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (ліворуч)
14 сентября, 2023 четверг
WBC приняла решение про бой Усика против Фьюри за титул абсолютного чемпиона
БМП Marder
13 сентября, 2023 среда
БМП Marder, разведывательные дроны и снаряды: Германия объявила о новом пакете помощи Украине
13 сентября, 2023 среда
Отбор на Евро-2024: как выглядит турнирная таблица группы сборной Украины после поражения Италии
Киев
+19°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.59
    Покупка 37.59
    Продажа 38.35
  • EUR
    Покупка 40.39
    Продажа 41.38
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
14 сентября
22:30
Военный омбудсмен и "ключевые решения": Зеленский провел совещание с министром обороны Умеровым
22:17
Вышел трейлер исторической драмы "ШТТЛ" – кандидата отбора на "Оскар"
22:00
Стефанишина предложила Столтенбергу провести заседание Совета Украина - НАТО по энергетической безопасности
21:53
Продолжается наступление Сил обороны на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, есть успехи в районах Клещиевки и Андреевки, – Генштаб
21:12
Киев рассчитывает, что с 15 сентября страны ЕС отменят ограничения на экспорт украинской агропродукции, – МИД
21:10
Эксклюзив
Политический эксперт назвал причину усиления антикоррупционной деятельности в Украине
21:00
Миллиардер с украинскими корнями: назначили спецпредставительницу США по экономическому восстановлению Украины
20:50
Аналитика
Сергей Згурец, украинський журналист, военны‎й эксперт
Продолжение Крымской саги гарантировано: вражеские объекты будут уничтожаться именно украинскими ракетами. Колонка Сергея Згурца
20:26
Обновлено
Силы обороны нанесли удар по двум кораблям ВМС РФ: суда получили повреждения
20:15
МОН уволило чиновника, который насмехался над независимостью Украины
20:05
OPINION
Очеловечение или смерть
19:46
Премию Стуса получил Сергей Буковский. Что известно о лауреате
19:31
Турция назначила нового посла в Украине
19:03
OPINION
Военное НДФЛ должно оставаться на местах
19:00
Обзор
Победные новости 568 дня войны: СБУ нанесла удар по ПВО оккупантов возле Евпатории, а наши пилоты уже опробовали шведские истребители
18:44
санкции против РФ
США ввели новые санкции против более 150 компаний и лиц, помогающих РФ обходить ограничения
18:32
санкции против РФ
Украинские санкции должны стать прозрачными и совместимыми с западными, - National interest
18:21
Эксклюзив
Во Всеукраинском союзе парамедиков заявили о критически низком обеспечении армии медсредствами и некачественных турникетах
18:07
OPINION
Как Украине приструнить Маска
17:56
С начала работы координационного штаба в Украину из РФ вернули 386 детей
17:51
Россиян не пригласили на Азиатские игры в Китай, где они могли квалифицироваться на Олимпиаду
17:47
Шеф-повар и основатель World Central Kitchen Хосе Андрес стал послом UNITED24
17:40
Эксклюзив
ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении, - начальник пресс-службы Восточной Группировки Войск
17:40
Тарас Креминь
Украине нужны изменения в законодательство для привлечения к ответственности за лингвоцид, – Кремень
17:24
Обновлено
Маляр сообщила о взятии Андреевки под Бахмутом, 3-я ОШБр назвала заявление ошибочным
17:21
РФ атаковала Херсонщину: ранены 2 гражданских
17:18
Инфографика
Фото «Gepard»
Что такое "зенитные танки" Gepard, и как с их помощью ВСУ защищают воздушное пространство
16:57
Апелляционный суд постановил снести незаконный храм-маф возле Десятинной церкви
16:56
Науседа выразил надежду, что Украина получит "зеленый свет" на вступление в НАТО в 2024 году
16:40
Эксклюзив
Defense Express: КНДР может стать хабом для поставки китайского оружия в РФ
16:11
На случай блекаутов: медучреждения Украины обеспечены более 4 тыс. генераторов
16:05
OPINION
Папа Франциск симпатизирует Путину. "Скрепы" похожи
16:04
Киевская прокуратура открыла уголовное производство по "троещинским лугам"
15:59
Россияне воруют деньги на ВОТ с помощью фантомных фирм, - Центр нацсопротивления
15:42
МИД РФ
Россия вызвала посла США и высылает двух дипломатов из-за подозрений в шпионаже
15:32
Неотложная помощь, психическая и физическая реабилитация: медики из Украины будут учиться в престижной клинике Бразилии
15:17
В Киеве заработал полевой офис Международного уголовного суда
15:11
Интерсити
Укрзализныця выбирает поставщиков локомотивов из Чехии, США и Франции и договаривается об обновлении Интерсити с Кореей.
14:47
НБУ
НБУ снизил учетную ставку до 20% годовых
14:45
Эксклюзив
В ГУР советуют избегать мобилизации РФ в оккупации всеми методами
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV