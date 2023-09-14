Зеленский встретится с Байденом в ходе визита на Генассамблею ООН, - NBC News
Владимир Зеленский планирует посетить Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке на следующей неделе и встретиться с президентом Джо Байденом
Об этом сообщает NBC News, ссылаясь на слова высокопоставленного украинского чиновника.
Непонятно, состоится ли встреча Байдена и Зеленского в Нью-Йорке или Белом доме. Белый дом отказался от комментариев.
В последний раз Байден встречался с Зеленским в июле во время саммита НАТО в Вильнюсе, Литва.
- 6 сентября с официальным, но необъявленным визитом в Киев находился госсекретарь США Энтони Блинкен. Он встретился с Зеленским и высокопоставленными украинскими чиновниками.
- 2 сентября постоянный представитель в ООН Албании Фэрит Ходжа, которая в сентябре председательствует в Совбезе, сообщила , что Зеленский, вероятно, лично примет участие в заседании Совбеза ООН в сентябре, посвященном полномасштабной войне России против Украины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.59 Покупка 37.59Продажа 38.35
- EUR Покупка 40.39Продажа 41.38
- Актуальное
- Важное