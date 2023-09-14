Зеленский встретится с Байденом в ходе визита на Генассамблею ООН, - NBC News

Об этом сообщает NBC News, ссылаясь на слова высокопоставленного украинского чиновника.

Непонятно, состоится ли встреча Байдена и Зеленского в Нью-Йорке или Белом доме. Белый дом отказался от комментариев.

В последний раз Байден встречался с Зеленским в июле во время саммита НАТО в Вильнюсе, Литва.