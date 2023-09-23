Зеленский встретился в Торонто с представителями канадского бизнеса
Президент Владимир Зеленский в пятницу, 22 сентября, вместе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо встретился в Торонто с представителями бизнеса
Об этом он сообщил в telegram.
"Мы заинтересованы в приходе в Украину канадского бизнеса, заинтересованы в восстановлении Украины – это то, в чем мы сегодня нуждаемся", - написал Зеленский.
На встрече лидеры и бизнесмены обсудили перспективы инвестирования в Украину и предпосылки для того, чтобы начать этот процесс еще до завершения войны.
- Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 22 сентября, встретился с премьер-министром Канады: Трюдо объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи.
- Кроме того, Канада ввела санкции против более 63 российских физических и юридических лиц.
- 22 сентября президент Украины Владимир Зеленский и премьер Канады Джастин Трюдо подписали обновленное Соглашение о свободной торговле между странами.
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