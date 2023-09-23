Зеленский встретился в Торонто с представителями канадского бизнеса

Об этом он сообщил в telegram.

"Мы заинтересованы в приходе в Украину канадского бизнеса, заинтересованы в восстановлении Украины – это то, в чем мы сегодня нуждаемся", - написал Зеленский.

На встрече лидеры и бизнесмены обсудили перспективы инвестирования в Украину и предпосылки для того, чтобы начать этот процесс еще до завершения войны.