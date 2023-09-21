Зеленский встретился в США с президентом Бразилии да Силвой

Об этом украинский лидер сообщил в X (бывший твиттер).

"Важна встреча Луисом Инасио Лулой да Силвой. После честной и конструктивной дискуссии мы поручили нашим дипломатическим командам работать над последующими шагами в двусторонних отношениях и мирных усилиях", - отметил Зеленский.

Также он добавил, что по результатам переговоров представитель Бразилии продолжит участие в заседаниях Формулы мира.

Напомним, о том, что Зеленский на полях сессии Генассамблеи ООН встретится с президентом Бразилии, стало известно еще 18 сентября.

Что известно об отношениях Украины и Бразилии

7 апреля президент Бразилии Луис предложил , чтобы Украина уступила временно оккупированный полуостров Крым и отдала его России для "спокойствия в мире". Представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко отреагировал на это заявление словами о том, что Украина ценит усилия президента Бразилии по поиску решения для прекращения российской агрессии, в то же время четко отметил: Украина не торгует своими территориями.

16 апреля Луис Инасио Лула да Силва обвинил Владимира Путина и Владимира Зеленского в том, что они "не делают шаги для примирения" и заявил, что необходимо создать аналог G20, чтобы завершить войну в Украине.

Также лидер Бразилии подчеркнул, что США должны прекратить "поощрять войну" на территории Украины и "начать говорить о мире".

22 апреля Лула да Силва в ответ на приглашение посетить Украину пообещал отправить в Киев своего специального помощника.

22 мая лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил , что президент Украины Владимир Зеленский не пришел на запланированную встречу во время саммита Большой семерки в Японии. В Офисе президента Украины объяснили , что встреча не состоялась из-за "разногласий в графиках".

3 июня президент Украины Владимир Зеленский отметил , что ему "надо поговорить" с президентом Бразилии Луизом Инасио Лула да Силвой, а также, что он заинтересован во встрече в любом формате.

19 июля президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва во время визита на саммит Евросоюза и Латинской Америки отказался называть Москву главным виновником конфликта и заявил, что мир устал от войны России против Украины.

10 сентября президент Бразилии заявил , что хочет "посадить за стол переговоров" президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина на Генассамблее ООН.

В этот же день Лула да Силва заявил, что российского президента Владимира Путина не арестуют , если он посетит встречу G20 в Рио-де-Жанейро в следующем году. Однако вскоре он изменил свое мнение по поводу вероятности ареста российского диктатора, отметив, что эти вопросы решают суды.