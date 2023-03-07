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Зеленский встретился в Киеве с социал-демократами Германии: о чем говорили

7 мартa, 2023 вторник
00:07
Мир

Президент Украины встретился в Киеве с лидерами руководящей Социал-демократической партии Германии: сопредседателем СДПГ Ларсом Клингбайлем и главой фракции СДПГ в бундестаге Рольфом Мютценихом

Об этом сообщили в Офисе президента.

Зеленский поблагодарил немецких гостей за поддержку Украины с первых дней полномасштабной российской агрессии, в том числе за убежище более миллиона вынужденных переселенцев из Украины, лидерство в формировании танковой коалиции и вклад в защиту украинского неба путем передачи высокоэффективной системы ПВО IRIS-T. И отметил важность и дальше укреплять союзнические отношения.

"Эту зиму мы прошли также и благодаря Германии. Мы этого никогда не забудем", – отметил Зеленский.

Также украинский президент выразил надежду на дальнейшую активную поддержку со стороны Германии евроинтеграционных стремлений Украины и в начале этого года переговоров о вступлении нашего государства в ЕС.

Кроме того, во время встречи обсудили необходимость ужесточения санкций в отношении России в следующем санкционном пакете ЕС, предоставление Украине действенных гарантий безопасности еще до вступления в НАТО.

Зеленский подчеркнул также, что Украина рассчитывает на действенную роль ФРГ в реализации украинской формулы мира, в частности, в проведении "саммита мира" при участии максимально широкого круга государств - членов ООН. Важно также содействие со стороны Германии в одобрении резолюции Генеральной Ассамблеи ООН относительно создания специального трибунала по преступлениям российской агрессии.

Германия
война с Россией
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