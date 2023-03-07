Зеленский встретился в Киеве с социал-демократами Германии: о чем говорили
Президент Украины встретился в Киеве с лидерами руководящей Социал-демократической партии Германии: сопредседателем СДПГ Ларсом Клингбайлем и главой фракции СДПГ в бундестаге Рольфом Мютценихом
Об этом сообщили в Офисе президента.
Зеленский поблагодарил немецких гостей за поддержку Украины с первых дней полномасштабной российской агрессии, в том числе за убежище более миллиона вынужденных переселенцев из Украины, лидерство в формировании танковой коалиции и вклад в защиту украинского неба путем передачи высокоэффективной системы ПВО IRIS-T. И отметил важность и дальше укреплять союзнические отношения.
"Эту зиму мы прошли также и благодаря Германии. Мы этого никогда не забудем", – отметил Зеленский.
Также украинский президент выразил надежду на дальнейшую активную поддержку со стороны Германии евроинтеграционных стремлений Украины и в начале этого года переговоров о вступлении нашего государства в ЕС.
Кроме того, во время встречи обсудили необходимость ужесточения санкций в отношении России в следующем санкционном пакете ЕС, предоставление Украине действенных гарантий безопасности еще до вступления в НАТО.
Зеленский подчеркнул также, что Украина рассчитывает на действенную роль ФРГ в реализации украинской формулы мира, в частности, в проведении "саммита мира" при участии максимально широкого круга государств - членов ООН. Важно также содействие со стороны Германии в одобрении резолюции Генеральной Ассамблеи ООН относительно создания специального трибунала по преступлениям российской агрессии.
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