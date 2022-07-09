Зеленский встретился со строительными компаниями, продолжающими работать в Украине
9 июля президент Украины встретился с подрядчиками строительства автодорог, чтобы обсудить восстановление инфраструктуры во время войны
Об этом информирует в телеграмме президент Украины Владимир Зеленский.
Работаем над восстановлением нашей страны. С представителями подрядчиков строительства автодорог обсудили особенности восстановления инфраструктурных объектов в условиях войны.
Важно, что строительные компании продолжают работать в Украине даже после российского вторжения. Спасибо за вашу помощь и поддержку украинских городов", - прокомментировал встречу Зеленский.
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