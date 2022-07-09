Об этом информирует в телеграмме президент Украины Владимир Зеленский.

Работаем над восстановлением нашей страны. С представителями подрядчиков строительства автодорог обсудили особенности восстановления инфраструктурных объектов в условиях войны.

Важно, что строительные компании продолжают работать в Украине даже после российского вторжения. Спасибо за вашу помощь и поддержку украинских городов", - прокомментировал встречу Зеленский.

4 июля правительство представило проект плана восстановления Украины на международной конференции в Швейцарии, оно нуждается в $750 млрд .

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш уверен , что восстановление Украины должно начинаться уже сейчас.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль убежден, что все конфискованные активы РФ должны быть направлены на восстановление экономики и инфраструктуры Украины.