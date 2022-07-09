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Зеленский встретился со строительными компаниями, продолжающими работать в Украине

9 июля, 2022 суббота
15:46
война с Россией На фото Владимир Зеленский

9 июля президент Украины встретился с подрядчиками строительства автодорог, чтобы обсудить восстановление инфраструктуры во время войны

Об этом информирует в телеграмме президент Украины Владимир Зеленский.

Работаем над восстановлением нашей страны. С представителями подрядчиков строительства автодорог обсудили особенности восстановления инфраструктурных объектов в условиях войны.

Важно, что строительные компании продолжают работать в Украине даже после российского вторжения. Спасибо за вашу помощь и поддержку украинских городов", - прокомментировал встречу Зеленский.

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Президент Украины
Владимир Зеленский
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