Зеленский встретился со Штайнмайером

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.



"Встретился с Франком-Вальтером Штайнмайером в Киеве. Очень важно, что в дни 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра федеральный президент Германии посещает Украину и Германия поддерживает Украину на высшем уровне", - написал он.

Штайнмайер прибыл в Киев для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине массовых убийств в Бабьем Яру.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетил город Корюковка Черниговской области, где почтил память жертв Корюковской трагедии во время Второй мировой войны .