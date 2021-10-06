Зеленский встретился со Штайнмайером
Президент Владимир Зеленский в Киеве провел переговоры с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером
Об этом Зеленский сообщил в Twitter.
"Встретился с Франком-Вальтером Штайнмайером в Киеве. Очень важно, что в дни 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра федеральный президент Германии посещает Украину и Германия поддерживает Украину на высшем уровне", - написал он.
Штайнмайер прибыл в Киев для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине массовых убийств в Бабьем Яру.
- Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетил город Корюковка Черниговской области, где почтил память жертв Корюковской трагедии во время Второй мировой войны .
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