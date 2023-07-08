Зеленский встретился с вселенским патриархом Варфоломеем: о чем говорили
В субботу, 8 июля, состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского со Вселенским Патриархом Варфоломеем в Стамбуле, где обсудили украинскую Формулу мира. Президент также принял участие в поминальном молебне за жертвами войны в Украине
Об этом сообщили в Офисе президента.
В рамках визита в Турцию Зеленский проинформировал Вселенского Патриарха о ситуации на фронте и недавних преступлениях россиян против гражданских украинцев.
"Я хочу поблагодарить Его Всесвятость. Сегодня важный день - наша борьба длится уже 500 дней с момента полномасштабного вторжения. У нас есть поддержка Его Всесвятости, молитвы за наших бойцов, за народ, за наших людей, за жизнь в Украине", - сказал президент Украины.
Владимир Зеленский подчеркнул, что во время встречи обсуждалась украинская Формула мира, возвращение пленных и незаконно депортированных из Украины детей. Патриарх Варфоломей отметил важность достижения мира в Украине.
"Мы пожелали, чтобы скорее наступил мир. Вселенский Патриархат как мать-церковь всех православных в Украине всегда находится на их стороне", - сказал он.
Также Вселенский Патриарх Варфоломей добавил, что он рад, что лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддерживает достижение мира через диалог и пообещал, что поможет восстановить Украину после войны.
"Хочу пожелать, чтобы вернулись все пленные и все дети, которые сейчас находятся вдали от своих домов", - подчеркнул вселенский патриарх.
Также Владимир Зеленский принял участие в поминальном молебне по жертвам войны в Украине, который возглавил патриарх Варфоломей. Молебен состоялся в соборе Святого Георгия в Стамбуле, на Фанаре. Он проводился на украинском и греческом языках.
- 22 марта Вселенский патриарх Варфоломей назвал Русскую православную церковь ответственной за военные преступления РФ в Украине.
- 11 мая с благословения и при личном участии патриарха Варфоломея в храме Святого Николая в Стамбуле состоялась литургия на украинском языке.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.68
Покупка 36.68Продажа 37.42
-
EUR
Покупка 40.24Продажа 41.09
- Актуальное
- Важное