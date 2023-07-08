Об этом сообщили в Офисе президента.

В рамках визита в Турцию Зеленский проинформировал Вселенского Патриарха о ситуации на фронте и недавних преступлениях россиян против гражданских украинцев.

"Я хочу поблагодарить Его Всесвятость. Сегодня важный день - наша борьба длится уже 500 дней с момента полномасштабного вторжения. У нас есть поддержка Его Всесвятости, молитвы за наших бойцов, за народ, за наших людей, за жизнь в Украине", - сказал президент Украины.

Владимир Зеленский подчеркнул, что во время встречи обсуждалась украинская Формула мира, возвращение пленных и незаконно депортированных из Украины детей. Патриарх Варфоломей отметил важность достижения мира в Украине.

"Мы пожелали, чтобы скорее наступил мир. Вселенский Патриархат как мать-церковь всех православных в Украине всегда находится на их стороне", - сказал он.

Также Вселенский Патриарх Варфоломей добавил, что он рад, что лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддерживает достижение мира через диалог и пообещал, что поможет восстановить Украину после войны.

"Хочу пожелать, чтобы вернулись все пленные и все дети, которые сейчас находятся вдали от своих домов", - подчеркнул вселенский патриарх.

Также Владимир Зеленский принял участие в поминальном молебне по жертвам войны в Украине, который возглавил патриарх Варфоломей. Молебен состоялся в соборе Святого Георгия в Стамбуле, на Фанаре. Он проводился на украинском и греческом языках.