Зеленский встретился с Усиком, Шевченко и другими послами United24

Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.

Встреча посвящена дальнейшему объединению усилий в поддержку граждан Украины во время полномасштабной российской агрессии. Среди прочих на ней присутствовали чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Александр Усик, бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко и американский астронавт Скотт Келли.

С помощью видеосвязи присоединились украинская теннисистка Элина Свитолина, американский актер Лиев Шрайбер и историк Тимоти Снайдер.

Владимир Зеленский поблагодарил амбасадоров United24 за то, что они делают для Украины и украинцев.

27 ноября был записан ролик с участием Андрея Шевченко, Александра Усика и Скотта Келли, демонстрирующего знаковые места Киева в условиях отключения электроэнергии.

Элина Свитолина поделилась планами проведения благотворительного вечера, одной из ключевых целей которого будет сбор на генераторы.

Александр Усик рассказал о мероприятии в Лос-Анджелесе, во время которого гранитный отпечаток его боксерской перчатки был продан на благотворительном аукционе за $100 тыс. После этого неизвестный покупатель попросил подарить ее Зеленскому.

5 сентября сообщалось, что к благотворительной платформе United24 присоединились послы из 110 стран мира, которые собрали почти $200 млн.

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