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Зеленский встретился с Сунаком и поблагодарил за ракеты Storm Shadow, которые помогают победить

1 июня, 2023 четверг
19:20
Война с Россией

В рамках визита в Молдову для участия в саммите Европейского политического сообщества Зеленский провел встречу с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком

Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса президента.

"Я благодарен Великобритании и лично господину Премьер-министру за помощь, оказываемую Украине. За лидерство в создании танковой и авиационной коалиций, в частности, в готовности начать подготовку украинских пилотов", - подчеркнул Президент Украины.

Владимир Зеленский высоко оценил недавнюю передачу Украине дальнобойных ракет Storm Shadow.

"Это именно то оружие, в котором мы нуждаемся сегодня. Оно помогает нам победить", - подчеркнул он.

На встрече также поднимался вопрос об ожиданиях Украины от Вильнюсского саммита НАТО. Глава государства акцентировал, что для нашей страны важно получить четкий сигнал о перспективах членства в Альянсе, что станет еще одним мотивационным фактором для Вооруженных Сил Украины и всего украинского народа.

Отдельное внимание собеседники уделили реализации украинской формулы мира и организации Глобального саммита мира, необходимости дальнейшего усиления давления на государство-агрессора и подготовки к проведению Лондонской международной конференции по восстановлению Украины.

Справка: Европейское политическое сообщество – это общеевропейский правительственный форум, созданный в прошлом году после вторжения России в Украину и являющийся платформой, объединяющей европейских лидеров для обсуждения и поиска решений наиболее насущных проблем Европы, таких как безопасность, стабильность и энергетическая устойчивость.

Саммит Европейского политического сообщества

Он проходит 1 июня в замке Мими в селе Булбоаке, примерно в 35 километрах от Кишинева (Молдова). Саммит собрал 50 президентов, премьер-министров и европейских чиновников.

В частности, участие примут президент Европейского совета Шарль Мишель, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.

  • Напомним, Зеленский сегодня, 1 июня, принимает участие в принимающем Молдова саммите Европейского политического сообщества (ЕПС). Состоялись переговоры и пресс-конференция с Маей Санду. Также была встреча с президентом Румынии – Клаусом Йоханнисом, с которым подписал декларацию о содействии вступлению Украины в НАТО.
  • Также встретился президент Сербии Александром Вучичем. По словам балканского коллеги, разговор был "коротким и хорошим". На нем присутствовал также премьер-министр Люксембурга Ксавье Бетель.

Владимир Зеленский
НАТО
помощь Украине
Великобритания
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