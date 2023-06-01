Зеленский встретился с Сунаком и поблагодарил за ракеты Storm Shadow, которые помогают победить
В рамках визита в Молдову для участия в саммите Европейского политического сообщества Зеленский провел встречу с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком
Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса президента.
"Я благодарен Великобритании и лично господину Премьер-министру за помощь, оказываемую Украине. За лидерство в создании танковой и авиационной коалиций, в частности, в готовности начать подготовку украинских пилотов", - подчеркнул Президент Украины.
Владимир Зеленский высоко оценил недавнюю передачу Украине дальнобойных ракет Storm Shadow.
"Это именно то оружие, в котором мы нуждаемся сегодня. Оно помогает нам победить", - подчеркнул он.
На встрече также поднимался вопрос об ожиданиях Украины от Вильнюсского саммита НАТО. Глава государства акцентировал, что для нашей страны важно получить четкий сигнал о перспективах членства в Альянсе, что станет еще одним мотивационным фактором для Вооруженных Сил Украины и всего украинского народа.
Отдельное внимание собеседники уделили реализации украинской формулы мира и организации Глобального саммита мира, необходимости дальнейшего усиления давления на государство-агрессора и подготовки к проведению Лондонской международной конференции по восстановлению Украины.
Справка: Европейское политическое сообщество – это общеевропейский правительственный форум, созданный в прошлом году после вторжения России в Украину и являющийся платформой, объединяющей европейских лидеров для обсуждения и поиска решений наиболее насущных проблем Европы, таких как безопасность, стабильность и энергетическая устойчивость.
Саммит Европейского политического сообщества
Он проходит 1 июня в замке Мими в селе Булбоаке, примерно в 35 километрах от Кишинева (Молдова). Саммит собрал 50 президентов, премьер-министров и европейских чиновников.
В частности, участие примут президент Европейского совета Шарль Мишель, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.
- Напомним, Зеленский сегодня, 1 июня, принимает участие в принимающем Молдова саммите Европейского политического сообщества (ЕПС). Состоялись переговоры и пресс-конференция с Маей Санду. Также была встреча с президентом Румынии – Клаусом Йоханнисом, с которым подписал декларацию о содействии вступлению Украины в НАТО.
- Также встретился президент Сербии Александром Вучичем. По словам балканского коллеги, разговор был "коротким и хорошим". На нем присутствовал также премьер-министр Люксембурга Ксавье Бетель.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.04
Покупка 37.04Продажа 37.58
-
EUR
Покупка 39.78Продажа 40.62
- Актуальное
- Важное