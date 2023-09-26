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Зеленский встретился с президентом Нацсовета Австрии: обсудили Формулу мира и участие австрийского бизнеса в восстановлении Украины

26 сентября, 2023 вторник
18:26
Украина

Украинский лидер Владимир Зеленский 26 сентября встретился в Киеве с президентом Национального совета Австрии Вольфгангом Соботкой

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

Он поблагодарил австрийский политик за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и ее европейских стремлений.

Зеленский проинформировал Соботку о выполнении Украиной семи рекомендаций Еврокомиссии. Также политики обсудили реализацию украинской Формулы мира.

"Ценим, что Австрия готова присоединиться к совместным усилиям для выполнения пунктов Формулы. Постепенно приближаем и Глобальный саммит мира", - написал Зеленский.

По его словам, еще одной важной темой, которую удалось обсудить, было экономическое сотрудничество, а именно привлечение австрийского бизнеса и общественных сил в восстановление Украины.

Новости
Владимир Зеленский
Австрия
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