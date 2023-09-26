Зеленский встретился с президентом Нацсовета Австрии: обсудили Формулу мира и участие австрийского бизнеса в восстановлении Украины
Украинский лидер Владимир Зеленский 26 сентября встретился в Киеве с президентом Национального совета Австрии Вольфгангом Соботкой
Об этом Зеленский сообщил в Telegram.
Он поблагодарил австрийский политик за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и ее европейских стремлений.
Зеленский проинформировал Соботку о выполнении Украиной семи рекомендаций Еврокомиссии. Также политики обсудили реализацию украинской Формулы мира.
"Ценим, что Австрия готова присоединиться к совместным усилиям для выполнения пунктов Формулы. Постепенно приближаем и Глобальный саммит мира", - написал Зеленский.
По его словам, еще одной важной темой, которую удалось обсудить, было экономическое сотрудничество, а именно привлечение австрийского бизнеса и общественных сил в восстановление Украины.
- Утром Соботка побывал во Львове и встретился с мэром Андреем Садовым.
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