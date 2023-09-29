Зеленский встретился с президентом ЕБРР: среди тем разговора была энергетическая безопасность

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Зеленский заметил, что в Украину даже во время войны поступают значительные инвестиции, но для стабильного развития их должно быть больше. Это побуждает беженцев возвращаться домой.

"Если у нас будет надежная система ПВО и рабочие места, люди будут возвращаться в Украину даже сейчас, пока идет война. И наша страна не только будет сражаться за свою свободу, но и будет продолжать жить", – отметил президент.

По его словам, Украина заинтересована в продолжении сотрудничества с ЕБРР, в частности, в сфере энергетической безопасности, финансировании торговли, поддержке критически важной инфраструктуры и муниципалитетов, продовольственной безопасности, корпоративном секторе и т.д.

Также Зеленский рассказал о потребностях в финансировании для реализации проектов в частном секторе, а также о привлечении дополнительного частного капитала для восстановления страны.

В свою очередь президент ЕБРР отметила, что экономика Украины стабилизировалась и продолжает работать на значительной части территории страны. Она пообещала помощь Укрэнерго в строительстве защитных сооружений вокруг энергообъектов, Нафтогазу – для обеспечения достаточных объемов голубого топлива. Также Одиль Рено-Бассо заверила в намерениях ЕБРР продолжать финансирование проектов Укрзализныци. По ее словам, ЕБРР работает над увеличением своего уставного капитала, что позволит направить дополнительное финансирование на восстановление Украины.