Зеленский встретился с президентом ЕБРР: среди тем разговора была энергетическая безопасность
Президент Украины Владимир Зеленский 29 сентября встретился в Киеве с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо
Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Зеленский заметил, что в Украину даже во время войны поступают значительные инвестиции, но для стабильного развития их должно быть больше. Это побуждает беженцев возвращаться домой.
"Если у нас будет надежная система ПВО и рабочие места, люди будут возвращаться в Украину даже сейчас, пока идет война. И наша страна не только будет сражаться за свою свободу, но и будет продолжать жить", – отметил президент.
По его словам, Украина заинтересована в продолжении сотрудничества с ЕБРР, в частности, в сфере энергетической безопасности, финансировании торговли, поддержке критически важной инфраструктуры и муниципалитетов, продовольственной безопасности, корпоративном секторе и т.д.
Также Зеленский рассказал о потребностях в финансировании для реализации проектов в частном секторе, а также о привлечении дополнительного частного капитала для восстановления страны.
В свою очередь президент ЕБРР отметила, что экономика Украины стабилизировалась и продолжает работать на значительной части территории страны. Она пообещала помощь Укрэнерго в строительстве защитных сооружений вокруг энергообъектов, Нафтогазу – для обеспечения достаточных объемов голубого топлива. Также Одиль Рено-Бассо заверила в намерениях ЕБРР продолжать финансирование проектов Укрзализныци. По ее словам, ЕБРР работает над увеличением своего уставного капитала, что позволит направить дополнительное финансирование на восстановление Украины.
- 28 сентября в Минэкономики сообщили, что ЕБРР готов приобщиться к финансированию разминирования аграрных земель.
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