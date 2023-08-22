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Обновлено

Зеленский встретился с премьером Болгарии: обсудили безопасность в Черном море и альтернативные пути "зернового коридора"

22 августа, 2023 вторник
10:58
Мир

Во вторник, 22 августа, президент Украины Владимир Зеленский в рамках состоявшегося в Афинах саммита Украина - Балканы провел встречу с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым

Об этом сообщает Офис президента.

Отмечается, что Зеленский поблагодарил Денкова за всестороннюю поддержку Украины в войне с Россией, в частности, за недавние решения болгарского правительства о предоставлении оборонной поддержки.

Президент Украины и глава правительства Болгарии обсудили дальнейшее сотрудничество по защите нашего государства.

В частности, они уделили особое внимание ситуации в Черноморском регионе и обсудили сотрудничество черноморских государств в целях обеспечения устойчивой безопасности в Черном море и функционирования "зернового коридора" альтернативными путями.

"Благодарен Болгарии за осуждение одностороннего выхода России по Черноморской зерновой инициативе. Украина готова использовать альтернативные пути для "зернового коридора". Рассчитываем на поддержку Болгарии в этом", – сказал Зеленский.

Также он поблагодарил Денкова за поддержку Формулы мира и готовность болгарской стороны принять участие в реализации ее конкретных пунктов.

Кроме того, Зеленский отметил присоединение Болгарии к Совместной декларации о поддержке Украины, принятой странами G7 на Вильнюсском саммите НАТО. Премьер-министр Болгарии, со своей стороны, подтвердил принципиальную поддержку Крымской платформы, третий саммит которой состоится в Киеве 23 августа 2023 года.

  • Накануне в процессе подготовки к Вильнюсскому саммиту Болгария поддержала позицию вступления Украины в НАТО по ускоренной процедуре.
  • Кроме этого, 22 августа одиннадцать лидеров балканских стран, включая Грецию, приняли декларацию в поддержку Украины: в ней страны выразили поддержку украинской независимости.
Украина
Владимир Зеленский
Болгария
зерно
Чорное море
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