Зеленский встретился с премьер-министром Швеции. Она в Киеве впервые
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с Магдаленой Андерссон
Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Президента Украины.
"Рад встрече с Премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон! Это ее первый визит в Киев и сразу очень результативный. Спасибо за солидарность с украинцами и поддержку нашего курса на полноправное присоединение к ЕС в будущем", - прокомментировал он.
- Напомним, что Папа Римский Франциск заявил, что после июльского визита в Канаду намерен поскорее посетить Россию и Украину.
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