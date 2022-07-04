Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Президента Украины.

"Рад встрече с Премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон! Это ее первый визит в Киев и сразу очень результативный. Спасибо за солидарность с украинцами и поддержку нашего курса на полноправное присоединение к ЕС в будущем", - прокомментировал он.

Напомним, что Папа Римский Франциск заявил, что после июльского визита в Канаду намерен поскорее посетить Россию и Украину.

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