Об этом Зеленский сообщил в telegram.

"Приветствую в Украине премьер-министра Бельгии Александра Де Кроо. Начинаем переговоры. Уверен, они будут очень содержательными и полезными для обеих наших стран", - написал Зеленский.

26 ноября в Украину также прибыли премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и глава правительства Литвы Ингрида Шимоните.

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