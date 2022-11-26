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Зеленский встретился с премьер-министром Бельгии

26 ноября, 2022 суббота
11:35
Общество

26 ноября президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьером Бельгии Александром Де Кроо, прибывшим с визитом в Киев

Об этом Зеленский сообщил в telegram.

"Приветствую в Украине премьер-министра Бельгии Александра Де Кроо. Начинаем переговоры. Уверен, они будут очень содержательными и полезными для обеих наших стран", - написал Зеленский.

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Мир
Владимир Зеленский
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