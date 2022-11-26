Зеленский встретился с премьер-министром Бельгии
26 ноября президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьером Бельгии Александром Де Кроо, прибывшим с визитом в Киев
Об этом Зеленский сообщил в telegram.
"Приветствую в Украине премьер-министра Бельгии Александра Де Кроо. Начинаем переговоры. Уверен, они будут очень содержательными и полезными для обеих наших стран", - написал Зеленский.
- 26 ноября в Украину также прибыли премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и глава правительства Литвы Ингрида Шимоните.
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