Об этом говорится в телеграме президента.

Президент провел встречу с исполнительным директором Чарльзом Вудберном, управляющим директором Геби Костиган и директором по вопросам сотрудничества с Украиной Кристианом Сиаром.

Глава государства также анонсировал начало работы над открытием офиса компании в нашей стране и заявил, что Украина может стать хабом по ремонту и изготовлению продукции ВАЕ Systems.

"Обсудили локализацию производства в Украине. Договорились начать работу по открытию офиса BAE Systems в Украине, а впоследствии – и мощностей по ремонту и производству продукции компании. Мы готовы стать большим региональным хабом для ремонта и производства различных видов продукции компании BAE Systems и заинтересованы в более глобальных отношениях, чем есть сейчас", - говорится в сообщении.

Справочно. BAE Systems – британская оборонная компания, одна из самых крупных в мире. Изготовление различных видов военной техники, среди которых танки Challenger, САУ Archer, гаубицы M777 и другие.