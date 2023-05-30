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Зеленский встретился с представителями ВAE Systems, производящей танки Challenger: обсудили размещение производства продукции компании в Украине

30 мая, 2023 вторник
18:21
Война с Россией

Во вторник, 30 мая, Владимир Зеленский встретился с представителями оборонной компании ВAE Systems, производящей танки Challenger, и обсудил размещение производства их продукции в Украине

Об этом говорится в телеграме президента.

Президент провел встречу с исполнительным директором Чарльзом Вудберном, управляющим директором Геби Костиган и директором по вопросам сотрудничества с Украиной Кристианом Сиаром.

Глава государства также анонсировал начало работы над открытием офиса компании в нашей стране и заявил, что Украина может стать хабом по ремонту и изготовлению продукции ВАЕ Systems.

"Обсудили локализацию производства в Украине. Договорились начать работу по открытию офиса BAE Systems в Украине, а впоследствии – и мощностей по ремонту и производству продукции компании. Мы готовы стать большим региональным хабом для ремонта и производства различных видов продукции компании BAE Systems и заинтересованы в более глобальных отношениях, чем есть сейчас", - говорится в сообщении.

Справочно. BAE Systems – британская оборонная компания, одна из самых крупных в мире. Изготовление различных видов военной техники, среди которых танки Challenger, САУ Archer, гаубицы M777 и другие.

  • Крупнейший немецкий оружейный концерн Rheinmetall намерен создать в Украине мощности для производства боеприпасов, танков и средств противовоздушной обороны.
Мир
оружие
Владимир Зеленский
поддержка Украины
оружие для Украины
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