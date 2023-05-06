Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Отмечают, что в состав делегации вошли представители бизнеса и благотворительных организаций.

Зеленский обсудил с ними вопросы гуманитарной поддержки и восстановления Украины. В ходе беседы с делегацией он призвал помочь частному бизнесу в восстановлении уничтоженной Россией гражданской инфраструктуры. Речь идет, в частности, о жилых домах, школах, университетах, энергетической инфраструктуре.

"Призываю инвестировать в украинскую аграрную промышленность и ІТ-сектор. Такое сотрудничество будет взаимовыгодным", - сказал президент.

Он также проинформировал представителей Юты о текущей ситуации в Украине. Обсудили шаги, которые они могут предпринять для помощи в борьбе со страной-террористом.

Также Зеленский отметил, что будет приветствовать углубление двустороннего сотрудничества с американским бизнесом в области производства вооружения и создания новых оборонных технологий.

"Мы открыты к этому. Приглашаем вас", - подытожил он.