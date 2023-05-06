Зеленский встретился с представителями штата Юта: говорили о гуманитарной поддержке и восстановлении Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 6 мая, встретился с делегацией американского штата Юта во главе с президентом Сената штата Стюартом Адамсом
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.
Отмечают, что в состав делегации вошли представители бизнеса и благотворительных организаций.
Зеленский обсудил с ними вопросы гуманитарной поддержки и восстановления Украины. В ходе беседы с делегацией он призвал помочь частному бизнесу в восстановлении уничтоженной Россией гражданской инфраструктуры. Речь идет, в частности, о жилых домах, школах, университетах, энергетической инфраструктуре.
"Призываю инвестировать в украинскую аграрную промышленность и ІТ-сектор. Такое сотрудничество будет взаимовыгодным", - сказал президент.
Он также проинформировал представителей Юты о текущей ситуации в Украине. Обсудили шаги, которые они могут предпринять для помощи в борьбе со страной-террористом.
Также Зеленский отметил, что будет приветствовать углубление двустороннего сотрудничества с американским бизнесом в области производства вооружения и создания новых оборонных технологий.
"Мы открыты к этому. Приглашаем вас", - подытожил он.
- Украину 5 мая посетила глава Венецианской комиссии Клер Бази Малори, она встретилась с президентом Владимиром Зеленским.
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