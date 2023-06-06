Зеленский встретился с представителем Папы Римского и призвал его присоединиться к реализации украинской формулы мира
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителем Папы Римского кардиналом Маттео Дзуппи, который 5 июня прибыл в Киев
Об этом Зеленский сообщил в Telegram.
"Обсудили ситуацию в Украине и гуманитарное взаимодействие в рамках реализации украинской формулы мира", – написал президент.
Он подчеркнул, что только объединение усилий, дипломатическая изоляция и давление на Россию способны повлиять на агрессора и принести справедливый мир на украинскую землю.
"Призываю Святой Престол внести свой вклад в имплементацию украинского мирного плана. Украина приветствует готовность других государств и партнеров в поиске путей к миру, но поскольку война идет на нашей территории, алгоритм достижения мира может быть только украинским", - подчеркнул Зеленский.
Что известно о миротворческой миссии Ватикана
В конце апреля Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в миротворческой миссии, чтобы попытаться положить конец конфликту между Россией и Украиной.
Впоследствии и Киев, и Москва отрицали информацию об этой инициативе.
Однако 10 мая в Ватикане сказали, что "это не были отказы", а недоразумение, а миротворческая миссия продолжается.
18 мая Святой Престол сообщил о направлении двух посланцев в Киев и Москву.
Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал посланнику Папы Римского , прибывшему в Киев 5 июня, об убийствах, изнасиловании и похищении украинских детей военными РФ.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.82
Покупка 36.82Продажа 37.39
-
EUR
Покупка 39.63Продажа 40.47
- Актуальное
- Важное