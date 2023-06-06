Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

"Обсудили ситуацию в Украине и гуманитарное взаимодействие в рамках реализации украинской формулы мира", – написал президент.

Он подчеркнул, что только объединение усилий, дипломатическая изоляция и давление на Россию способны повлиять на агрессора и принести справедливый мир на украинскую землю.

"Призываю Святой Престол внести свой вклад в имплементацию украинского мирного плана. Украина приветствует готовность других государств и партнеров в поиске путей к миру, но поскольку война идет на нашей территории, алгоритм достижения мира может быть только украинским", - подчеркнул Зеленский.

Что известно о миротворческой миссии Ватикана

В конце апреля Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в миротворческой миссии, чтобы попытаться положить конец конфликту между Россией и Украиной.

Впоследствии и Киев, и Москва отрицали информацию об этой инициативе.

Однако 10 мая в Ватикане сказали, что "это не были отказы", а недоразумение, а миротворческая миссия продолжается.

18 мая Святой Престол сообщил о направлении двух посланцев в Киев и Москву.

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал посланнику Папы Римского , прибывшему в Киев 5 июня, об убийствах, изнасиловании и похищении украинских детей военными РФ.