Зеленский встретился с новоназначенным министром обороны Британии

Об этом пишет Офис президента.

Зеленский высоко оценил уровень сотрудничества с Соединенным Королевством в оборонной сфере. Лидеры также обсудили вопросы усиления украинского ПВО.

"Отдельно было отмечено принятие "Группой семи" на Вильнюсском саммите НАТО Совместной декларации о поддержке Украины и начале переговоров с Великобританией о заключении соответствующего двустороннего соглашения о гарантиях безопасности для Украины", - говорится в сообщении.

Президент Украины поблагодарил Великобританию за мощную финансовую, оборонную и гуманитарную поддержку Украины во время войны.

"Благодарю от имени всей страны за все то, что вы для нас делаете. Мы благодарны за вашу помощь - военную, финансовую, гуманитарную. Спасибо, что мы можем полагаться на вас", - сказал Зеленский.