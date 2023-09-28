Зеленский встретился с новоназначенным министром обороны Британии
Президент Владимир Зеленский провел встречу с новоназначенным государственным секретарем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по обороне Грантом Шаппсом
Об этом пишет Офис президента.
Зеленский высоко оценил уровень сотрудничества с Соединенным Королевством в оборонной сфере. Лидеры также обсудили вопросы усиления украинского ПВО.
"Отдельно было отмечено принятие "Группой семи" на Вильнюсском саммите НАТО Совместной декларации о поддержке Украины и начале переговоров с Великобританией о заключении соответствующего двустороннего соглашения о гарантиях безопасности для Украины", - говорится в сообщении.
Президент Украины поблагодарил Великобританию за мощную финансовую, оборонную и гуманитарную поддержку Украины во время войны.
"Благодарю от имени всей страны за все то, что вы для нас делаете. Мы благодарны за вашу помощь - военную, финансовую, гуманитарную. Спасибо, что мы можем полагаться на вас", - сказал Зеленский.
- Ранее Зеленский принял верительные грамоты от назначенных послов Франции, Великобритании, Канады, Эстонии, Венгрии, Словении и ЕС.
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