Зеленский встретился с министром обороны Швеции: говорили о предоставлении Украине бронетехники и авиакоалиции
Президент Украины рассказал о встрече с министром обороны Швеции, новом пакете помощи от Финляндии и продолжении торговой либерализации с ЕС
Об этом говорилось в вечернем обращении.
"В ходе встречи с министром обороны Швеции Полом Йонсоном обсудили возможность участия Швеции в авиационной коалиции и открытие отдельной программы тренировки украинских пилотов на современных самолетах западного производства", - говорится в сообщении.
Зеленский поблагодарил Швецию за решение присоединиться к международной танковой коалиции в поддержку Украины и передать 10 танков "Леопард-2" и за лидерство в формировании "коалиции БМП CV-90".
"Очень благодарю все шведское общество за большую поддержку нашей страны на протяжении всей этой полномасштабной войны. За поддержку как на поле боя, так и очень важную финансовую и гуманитарную помощь", - добавил президент.
Также он напомнил, что сегодня Финляндия отправила новый пакет оборонной поддержки – уже 16-й. Общий объем этого пакета – более 100 миллионов евро.
"Есть сегодня и важное решение Совета Евросоюза для Украины - еще на год продлена торговая либерализация на украинскую продукцию. Фактически это полная отмена пошлин и квот до июня 24-го года. И это новый этап секторальной интеграции нашей экономики - Украины и всего Европейского Союза, то, что однозначно делает нас всех в Европе сильнее.В процессе нашего продвижения в Евросоюз такую либерализацию – пока временную – мы должны сделать постоянной, и без всяких исключений и ограничений, - сообщил Зеленский.
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