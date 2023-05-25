Об этом говорилось в вечернем обращении.

"В ходе встречи с министром обороны Швеции Полом Йонсоном обсудили возможность участия Швеции в авиационной коалиции и открытие отдельной программы тренировки украинских пилотов на современных самолетах западного производства", - говорится в сообщении.

Зеленский поблагодарил Швецию за решение присоединиться к международной танковой коалиции в поддержку Украины и передать 10 танков "Леопард-2" и за лидерство в формировании "коалиции БМП CV-90".

"Очень благодарю все шведское общество за большую поддержку нашей страны на протяжении всей этой полномасштабной войны. За поддержку как на поле боя, так и очень важную финансовую и гуманитарную помощь", - добавил президент.

Также он напомнил, что сегодня Финляндия отправила новый пакет оборонной поддержки – уже 16-й. Общий объем этого пакета – более 100 миллионов евро.

"Есть сегодня и важное решение Совета Евросоюза для Украины - еще на год продлена торговая либерализация на украинскую продукцию. Фактически это полная отмена пошлин и квот до июня 24-го года. И это новый этап секторальной интеграции нашей экономики - Украины и всего Европейского Союза, то, что однозначно делает нас всех в Европе сильнее.В процессе нашего продвижения в Евросоюз такую либерализацию – пока временную – мы должны сделать постоянной, и без всяких исключений и ограничений, - сообщил Зеленский.