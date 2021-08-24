Зеленский встретился с министром иностранных дел Франции Ле Дриана

Об этом сообщила пресс служба Офиса президента.



Согласно сообщению, Зеленский сообщил Ле Дриана о ситуацию с безопасностью на Донбассе, где хранятся крайне высокие риски, а также о шагах, которые осуществила Украина во исполнение договоренностей, достигнутых во время последнего саммита в нормандской формате в декабре 2019 года.



Зеленский заверил, что Украина сделала все возможное для выполнения достигнутых договоренностей. Однако, подчеркнул президент, пока нет прогресса в мирном урегулировании на Донбассе, давление на Россию должен сохраняться.



Глава государства также поблагодарил Францию за участие в инаугурационном саммите Крымской платформы 23 августа.



"Рассчитываем, что ваше государство и в дальнейшем будет приобщаться к работе этой ключевой для нас инициативы", - цитирует пресс служба слова Зеленского.



Отмечается, что они также обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Собеседники коснулись дальнейшей реализации подписанных и ратифицированных украинского-французских межправительственных соглашений, а также других перспективных проектов сотрудничества, в частности в транспортной отрасли.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил , что президент Франции Эммануэль Макрона намерен посетить Украину.