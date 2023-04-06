Зеленский встретился с мэрами четырех польских "мост-спасителей"
Зеленский вместе с премьером Польши встретились с мэрами четырех городов: Перемышля, Жешува, Люблина и Хелма
Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.
Зеленский сообщил, что вместе с Премьер-министром Польши Матеушем Моравецким встретились с мэрами польских городов, которые были отмечены почетным знаком Украины "Город-спаситель".
"Благодарю мэру Жешува Конраду Фийолеку, мэру Перемышля Войчеху Бакуну, мэру Люблина Кшиштофу Жуку, мэру Хелма Якубу Банашеку за беспрецедентную поддержку, оказанную украинцам в самый трудный период, когда миллионы наших граждан были вынуждены искать спасения от войны".
Зеленский также отметил их государственными наградами за помощь гражданам Украины.
Кроме этого Орденом князя Ярослава Мудрого V степени награжден почетный консул Украины в Перемышле Александр Бачук.
- Утром 5 апреля президент Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Польшу, где встретился с польским коллегой Анджеем Дудой. Он вручил Зеленскому высшую награду страны.
- Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подписали письмо о намерениях сотрудничества по вопросам снабжения оборонной техники. Речь о БТР "Росомак", самоходных минометах "Рак" и ракетах к ПЗРК "Перун".
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