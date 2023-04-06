Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.

Зеленский сообщил, что вместе с Премьер-министром Польши Матеушем Моравецким встретились с мэрами польских городов, которые были отмечены почетным знаком Украины "Город-спаситель".

"Благодарю мэру Жешува Конраду Фийолеку, мэру Перемышля Войчеху Бакуну, мэру Люблина Кшиштофу Жуку, мэру Хелма Якубу Банашеку за беспрецедентную поддержку, оказанную украинцам в самый трудный период, когда миллионы наших граждан были вынуждены искать спасения от войны".

Зеленский также отметил их государственными наградами за помощь гражданам Украины.

Кроме этого Орденом князя Ярослава Мудрого V степени награжден почетный консул Украины в Перемышле Александр Бачук.