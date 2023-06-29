Об этом сообщает Офис президента.

Зеленский отметил мощную поддержку Украины со стороны американского народа, президента США Джо Байдена, Конгресса и обеих партий.

"Это поддержка не только оружием, являющимся основным приоритетом сегодня. США оказывают нам финансовую помощь, гуманитарную и политическую поддержку. Ценим, что обе главные партии США - Республиканская и Демократическая – остаются едиными в поддержке Украины. И, конечно, мы чувствуем мощную поддержку народа Соединенных Штатов", – сказал Зеленский.

Президент Украины также поблагодарил за новые пакеты оборонной помощи на $2,1 млрд и $500 млн, выделенные США 6 июня и 27 июня, и напомнил, что с февраля 2022 года общий объем оказанной поддержки достиг беспрецедентных $43,1 млрд.

Отдельно Зеленский поблагодарил Майка Пенса за его поддержку Украины в Республиканской партии США.

Кроме того, президент подробно проинформировал американского политика о ситуации на фронте, озвучил украинскую оценку недавних событий в РФ и отметил первоочередную важность продолжения и усиления оборонной помощи Украине от партнеров, в частности артиллерией и дальнобойным оружием.

Также Зеленский отметил важность скорейшей подготовки украинских пилотов и предоставления Украине боевых самолетов F-16.

Относительно предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе Зеленский заявил, что партнеры должны продемонстрировать решительность и дать Украине определенность в вопросе будущего членства.

"Это то, что будет мотивировать наших людей. И это тоже оружие, только политическое. Возможно, оно даже мощнее ракет. Для этого мы должны увидеть свое будущее в НАТО", - сказал Зеленский.

По вопросу разрушения российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС президент рассказал Майку Пенсу о гуманитарной ситуации, сложившейся в южных регионах Украины, и поблагодарил американские благотворительные организации, которые помогают обеспечивать питьевой водой пострадавшие от российского преступления территории.

29 июня экс-вице-президент США и кандидат в президенты США республиканец Майк Пенс прибыл в Украину с необъявленным визитом. Он посетил детский центр для украинской молодежи с оккупированных территорий и насильственно вывезенных в Россию, почтил память погибших защитников Украины у Стены памяти и осмотрел Михайловский собор.

В Свято-Михайловском златоверхом монастыре Пенс встретился с главой ПЦУ Епифанием. Также Пенс посетил Бучу, Ирпень и Мощун, которые подверглись значительным разрушениям в результате обстрелов и насилия против мирных жителей во время российской оккупации. Он возложил цветы к мемориалам погибшим в войне.