Зеленский встретился с Макроном, Мишелем, Мецолой и впервые – с Пашиняном
В четверг, 5 октября, Владимир Зеленский провел встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, президентом Европейского парламента Робертой Мецолой и впервые встретился с премьером Армении Николом Пашиняном
Об этом глава государства сообщил в своем телеграм-канале.
Встреча с Николом Пашиняном
Президент рассказал, что обсудил вместе с премьером ситуацию на Южном Кавказе, а также отметил, что Украина заинтересована в дружеских отношениях и стабильности этого региона.
"В ходе нашей первой встречи с Премьер-министром Армении Николом Пашиняном мы обсудили ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе. Украина заинтересована в стабильности региона и дружеских отношениях с его странами. Мы также обсудили наше двустороннее сотрудничество и межрегиональные экономические проекты", - говорится в заявлении.
Переговоры с Эмманюэлем Макроном
Владимир Зеленский рассказал, что во время "сильной встречи" с Макроном обсудил укрепление ПВО Украины и безопасность Одесской области и Черного моря. Глава государства также анонсировал "хорошие новости" для украинских воинов.
"Укрепление противовоздушной обороны Украины, а также безопасности Одесской области и Черного моря критически важно для стабильности всей нашей Европы и мира. Мы вместе работаем над этой целью. Все наши предварительные договоренности по укреплению обороны Украины воплощаются в жизнь. Будет еще больше хороших новостей для наших воинов. Благодарю Президента Макрона и французский народ за твердую и постоянную поддержку Украины", - пишет он.
Встреча с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем
Президент сообщил, что недавняя встреча министров иностранных дел ЕС в Киеве имела "важное символическое и практическое значение".
"Она подтвердила твердую поддержку со стороны Европейского Союза и укрепила наши двусторонние и многосторонние связи", - пишет он.
Зеленский поблагодарил за поддержку ЕС и обсудил с Шарлем Мишелем ситуацию с безопасностью и контрнаступление.
"Проинформировал Шарля о ходе нашего контрнаступления и приоритетных оборонных потребностях Украины. Рассчитываем на дальнейшую военную помощь со стороны ЕС и его стран-членов, а также на стабильную поддержку в рамках Европейского фонда мира. Также обсудили Формулу мира и нашу подготовку к Глобальному саммиту мира" , – рассказал глава государства.
Встреча с Президентом Европейского парламента Робертой Мецолой
Зеленский поделился, что провел эту встречу, "чтобы поблагодарить за поддержку Украины".
"Мы почти выполнили семь рекомендаций ЕС и будем готовы начать переговоры о вступлении в ЕС в этом году. Мы также обсудили дальнейшие санкции и шаги по противодействию российской пропаганде", - говорит он.
- Президент Владимир Зеленский 5 октября прибыл на саммит Европейского политического сообщества в Гранаде. Там он встретился с премьерами Испании и Италии.
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