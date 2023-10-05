Зеленский встретился с Макроном, Мишелем, Мецолой и впервые – с Пашиняном

Об этом глава государства сообщил в своем телеграм-канале.

Встреча с Николом Пашиняном

Президент рассказал, что обсудил вместе с премьером ситуацию на Южном Кавказе, а также отметил, что Украина заинтересована в дружеских отношениях и стабильности этого региона.

"В ходе нашей первой встречи с Премьер-министром Армении Николом Пашиняном мы обсудили ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе. Украина заинтересована в стабильности региона и дружеских отношениях с его странами. Мы также обсудили наше двустороннее сотрудничество и межрегиональные экономические проекты", - говорится в заявлении.

Переговоры с Эмманюэлем Макроном

Владимир Зеленский рассказал, что во время "сильной встречи" с Макроном обсудил укрепление ПВО Украины и безопасность Одесской области и Черного моря. Глава государства также анонсировал "хорошие новости" для украинских воинов.

"Укрепление противовоздушной обороны Украины, а также безопасности Одесской области и Черного моря критически важно для стабильности всей нашей Европы и мира. Мы вместе работаем над этой целью. Все наши предварительные договоренности по укреплению обороны Украины воплощаются в жизнь. Будет еще больше хороших новостей для наших воинов. Благодарю Президента Макрона и французский народ за твердую и постоянную поддержку Украины", - пишет он.

Встреча с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем

Президент сообщил, что недавняя встреча министров иностранных дел ЕС в Киеве имела "важное символическое и практическое значение".

"Она подтвердила твердую поддержку со стороны Европейского Союза и укрепила наши двусторонние и многосторонние связи", - пишет он.

Зеленский поблагодарил за поддержку ЕС и обсудил с Шарлем Мишелем ситуацию с безопасностью и контрнаступление.

"Проинформировал Шарля о ходе нашего контрнаступления и приоритетных оборонных потребностях Украины. Рассчитываем на дальнейшую военную помощь со стороны ЕС и его стран-членов, а также на стабильную поддержку в рамках Европейского фонда мира. Также обсудили Формулу мира и нашу подготовку к Глобальному саммиту мира" , – рассказал глава государства.

Встреча с Президентом Европейского парламента Робертой Мецолой

Зеленский поделился, что провел эту встречу, "чтобы поблагодарить за поддержку Украины".

"Мы почти выполнили семь рекомендаций ЕС и будем готовы начать переговоры о вступлении в ЕС в этом году. Мы также обсудили дальнейшие санкции и шаги по противодействию российской пропаганде", - говорит он.