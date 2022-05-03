Зеленский встретился с лидером немецкой оппозиции Фридрихом Мерцем
Лидер крупнейшей оппозиционной партии Германии ХДС Фридрих Мерц встретился с президентом Владимиром Зеленским во время визита в Украину
Об этом пишет Bild.
По данным издания, разговор Зеленского с главой ХДС и лидером оппозиции длился около часа во вторник днем. Встреча прошла в официальной резиденции украинского президента в Киеве.
Мерц также встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Кроме того, в программе Мерца запланированы переговоры со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком и оппозиционными политиками.
Во вторник, перед встречей с Зеленским, Мерц посетил Ирпень, пообщался с мэром, который рассказал об атаках российской армии и ущербе, нанесенном войной.
С начала войны России против Украины несколько ведущих немецких политиков посетили Украину. В середине апреля главы комитетов по иностранным делам, обороне и Европе – Михаэль Рот, Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн и Антон Гофрайтер – побывали во Львове.
- Украинское правительство отклонило предложение визита федерального президента Франко-Вальтера Штайнмайера в Киев и одновременно пригласило федерального канцлера Олафа Шольца, пока поездку не планирует.
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