Зеленский встретился с королевой Дании

Об этом он сообщил в телеграмме.

"Заявления и действия королевской семьи Дании в поддержку Украины и украинского народа очень важны для нас. Ценим личную поддержку королевской семьей гуманитарных усилий датских и международных организаций, действующих в Украине", - написал президент.

Зеленский поблагодарил датский народ, правительство и парламент за мощную гуманитарную, финансовую и военную помощь Украине.

"Всегда будем благодарны за поддержку и взаимопонимание, которое встречает здесь наша борьба за жизнь и свободу", - подчеркнул он.