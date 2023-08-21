Зеленский встретился с королевой Дании
В понедельник, 21 августа, президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской посетил Данию, где встретился с королевой Маргрете II и членами королевской семьи
Об этом он сообщил в телеграмме.
"Заявления и действия королевской семьи Дании в поддержку Украины и украинского народа очень важны для нас. Ценим личную поддержку королевской семьей гуманитарных усилий датских и международных организаций, действующих в Украине", - написал президент.
Зеленский поблагодарил датский народ, правительство и парламент за мощную гуманитарную, финансовую и военную помощь Украине.
"Всегда будем благодарны за поддержку и взаимопонимание, которое встречает здесь наша борьба за жизнь и свободу", - подчеркнул он.
- Накануне премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила , что страна передаст 19 истребителей F-16 Украине, однако для этого необходимо соблюсти некоторые условия.
- Впоследствии министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен сообщил , что Украина может использовать подаренные ей истребители F-16 только на своей территории, чтобы выгнать врага.
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