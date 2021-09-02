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Зеленский встретился с конгрессменами из группы поддержки Украины

2 сентября, 2021 четверг
12:07
Мир

Президент Владимир Зеленский провел встречу с членами Украинского кокуса (группы поддержки) в Конгрессе США

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский отметил действенную двухпартийную и двухпалатную поддержку в Конгрессе США, которая является важной основой стратегического партнерства.

"Мы продолжаем отстаивать общие демократические ценности и заинтересованы в выводе стратегического партнерства на качественно новый уровень", - сказал он.

Президент предложил конгрессменам участие в реализации Плана трансформации украинской экономики.

Зеленский ознакомил представителей Конгресса с реформами в Украине.

"Мы имеем четкий план реализации приоритетов, включая антикоррупционную политику и судебную реформу", - подчеркнул президент.

Собеседники обсудили ситуацию безопасности вокруг Украины и в регионе, ситуации на Донбассе и во временно оккупированном Крыму.

Отдельной темой для диалога стал "Северный поток - 2".

"Санкционное давление на этот проект должно быть сохранено. Только санкции США могут стимулировать РФ к договоренностям и их соблюдению", - убежден Зеленский.

Президент выразил заинтересованность Украины в расширении сотрудничества со США в сфере образования.

Он поблагодарил американскую сторону за лечение и реабилитацию военнослужащих и отметил, что рассчитывает на поддержку США в создании сети реабилитационных центров для военных в Украине.

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Конгресс США
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