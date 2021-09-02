Зеленский встретился с конгрессменами из группы поддержки Украины
Президент Владимир Зеленский провел встречу с членами Украинского кокуса (группы поддержки) в Конгрессе США
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Зеленский отметил действенную двухпартийную и двухпалатную поддержку в Конгрессе США, которая является важной основой стратегического партнерства.
"Мы продолжаем отстаивать общие демократические ценности и заинтересованы в выводе стратегического партнерства на качественно новый уровень", - сказал он.
Президент предложил конгрессменам участие в реализации Плана трансформации украинской экономики.
Зеленский ознакомил представителей Конгресса с реформами в Украине.
"Мы имеем четкий план реализации приоритетов, включая антикоррупционную политику и судебную реформу", - подчеркнул президент.
Собеседники обсудили ситуацию безопасности вокруг Украины и в регионе, ситуации на Донбассе и во временно оккупированном Крыму.
Отдельной темой для диалога стал "Северный поток - 2".
"Санкционное давление на этот проект должно быть сохранено. Только санкции США могут стимулировать РФ к договоренностям и их соблюдению", - убежден Зеленский.
Президент выразил заинтересованность Украины в расширении сотрудничества со США в сфере образования.
Он поблагодарил американскую сторону за лечение и реабилитацию военнослужащих и отметил, что рассчитывает на поддержку США в создании сети реабилитационных центров для военных в Украине.
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