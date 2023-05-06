Об этом сообщил Офис президента.

"Президент особо выразил благодарность за важную помощь Венецианской комиссии во внедрении евроинтеграционных реформ в рамках выполнения нашим государством рекомендаций Европейской комиссии, связанных с предоставлением Украине статуса страны-кандидата в члены ЕС", – говорится в сообщении.

Встреча, в частности, касалась подготовки и реализации законодательства относительно процедур отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда.

"Украина впервые вводит конкурсную процедуру отбора судей Конституционного Суда. Это историческая реформа, о которой даже речь не шла ни за другого президента. Мы вполне осознаем лежащую на нас большую ответственность за проведение честного и прозрачного конкурса", – заявил Зеленский.

Разговор также касался законов о деолигархизации и о национальных меньшинствах. По словам президента, Украина готова сотрудничать с Венецианской комиссией для обеспечения "результативных реформ в соответствии с европейскими стандартами".