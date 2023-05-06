Зеленский встретился с главой Венецианской комиссии и пообещал реформу КСУ
Украину 5 мая посетила глава Венецианской комиссии Клер Бази Малори, она встретилась с президентом Владимиром Зеленским
Об этом сообщил Офис президента.
"Президент особо выразил благодарность за важную помощь Венецианской комиссии во внедрении евроинтеграционных реформ в рамках выполнения нашим государством рекомендаций Европейской комиссии, связанных с предоставлением Украине статуса страны-кандидата в члены ЕС", – говорится в сообщении.
Встреча, в частности, касалась подготовки и реализации законодательства относительно процедур отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда.
"Украина впервые вводит конкурсную процедуру отбора судей Конституционного Суда. Это историческая реформа, о которой даже речь не шла ни за другого президента. Мы вполне осознаем лежащую на нас большую ответственность за проведение честного и прозрачного конкурса", – заявил Зеленский.
Разговор также касался законов о деолигархизации и о национальных меньшинствах. По словам президента, Украина готова сотрудничать с Венецианской комиссией для обеспечения "результативных реформ в соответствии с европейскими стандартами".
- Напомним, в январе Венецианская комиссия отказалась от участия в отборе судей КСУ для выполнения ее рекомендаций по соответствующему закону.
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