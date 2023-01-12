Об этом Зеленский сообщил 12 января в Telegram.

"Встретился с главой сейма Латвии Эдвардсом Смилтенсом. Политическая, гуманитарная и оборонная поддержка Украины со стороны Латвии важна для нашего государства", - написал он.



"Благодарю Латвию за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также за теплый прием украинцев, вынужденных покинуть нашу страну из-за российского вторжения", - добавил глава государства.

"Мы помогаем вам всем, чем можем. И будем помогать до победы. За свободу, независимость и демократию. За наши общие ценности", - сказал Смилтенс на видео, опубликованном президентом Украины.

Ранее днем Смилтенс выступил в Верховной Раде на украинском языке и предложил провести трибунал над РФ в Риге.