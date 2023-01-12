Зеленский встретился с главой сейма Латвии: обсудили гуманитарную и оборонную поддержку Украины
Президент Владимир Зеленский встретился с главой сейма Латвии Эдвардсом Смилтенсом, среди предметов разговора была гуманитарная и оборонная поддержка Украины
Об этом Зеленский сообщил 12 января в Telegram.
"Встретился с главой сейма Латвии Эдвардсом Смилтенсом. Политическая, гуманитарная и оборонная поддержка Украины со стороны Латвии важна для нашего государства", - написал он.
"Благодарю Латвию за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также за теплый прием украинцев, вынужденных покинуть нашу страну из-за российского вторжения", - добавил глава государства.
"Мы помогаем вам всем, чем можем. И будем помогать до победы. За свободу, независимость и демократию. За наши общие ценности", - сказал Смилтенс на видео, опубликованном президентом Украины.
- Ранее днем Смилтенс выступил в Верховной Раде на украинском языке и предложил провести трибунал над РФ в Риге.
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