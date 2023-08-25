Зеленский встретился с главой МИД Турции: обсудили "зерновое соглашение" и Формулу мира

Об этом он сообщил в Telegram.

"Многие важные вопросы: Формула мира, подготовка к Глобальному саммиту мира, риски, связанные с российской блокировкой Черноморского зернового коридора", - написал президент.

Зеленский поблагодарил Турцию за поддержку территориальной целостности Украины и помощь военным.

Что известно о работе "зернового коридора"

17 июля Россия объявила о прекращении действия "зернового соглашения". В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения.

30 июля, несмотря на завершение "зернового соглашения", три гражданских грузовых судна иностранного происхождения прошли российскую блокаду в Черном море и стали на якорь в одном из украинских зерновых портов в дельте Дуная.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 4 августа заявил , что Украина будет отправлять корабли с собственным зерном туда, куда считает необходимым, и ни у кого не будет спрашивать разрешения на это.

10 августа Военно-морские силы Вооруженных Сил сообщили о временном гуманитарном коридоре для торговых судов, идущих в и из портов Украины.

16 августа из Одессы вышло первое судно после оглашения Россией о прекращении действия "зернового соглашения". В тот же день продовольственная организация ООН отметила необходимость возобновления "зернового соглашения" для выхода из мирового кризиса.