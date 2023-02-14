Зеленский встретился с главой МИД Канады Мелани Жоли: обсудили первоочередные потребности Украины
С визитом в Киев прибыла глава МИД Канады Мелани Жоли и провела встречу с Владимиром Зеленским, обсудив первоочередные потребности Украины
Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.
"Во время встречи с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли рассказал о первоочередных потребностях Сил обороны Украины. Детально обсудили дальнейшее взаимодействие в сфере безопасности и обороны. Поддержка Канады украинской армии неоценима в эти трудные для нас времена", - говорится в сообщении.
Также президент выразил благодарность правительству Канады и всему канадскому народу за теплое отношение к украинцам и мощную помощь Украине.
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