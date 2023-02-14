Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

"Во время встречи с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли рассказал о первоочередных потребностях Сил обороны Украины. Детально обсудили дальнейшее взаимодействие в сфере безопасности и обороны. Поддержка Канады украинской армии неоценима в эти трудные для нас времена", - говорится в сообщении.

Также президент выразил благодарность правительству Канады и всему канадскому народу за теплое отношение к украинцам и мощную помощь Украине.