Зеленский встретился с главой МАГАТЭ Гросси перед поездкой миссии на Запорожскую АЭС
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси
Об этом сообщает CNN, со ссылкой на пресс-службу офиса Зеленского.
Встреча состоялась перед запланированным визитом на Запорожскую АЭС делегации МАГАТЭ, контролирующего орган ООН по ядерной деятельности, который состоится позже на этой неделе.
Зеленский сказал Гросси, что миссия МАГАТЭ в Украине "срочная" и что Украина хочет, чтобы ее команда сделала больше, чем провела инспекцию на станции.
Зеленский отметил, что надеется, что делегация "найдет возможность благодаря нашим спецслужбам, благодаря коридорам безопасности попасть на станцию и сделает все возможное, чтобы избежать всех этих угроз в мировом масштабе".
"Наверное, сегодня это один из самых приоритетных вопросов безопасности Украины и мира", – сказал Зеленский.
Он обвинил российских военных в "создании больших рисков, взрывов, сбоя работы ядерных реакторов, рисков отключения блоков Запорожской АЭС от нашей сети, и рисков отопительного сезона для наших граждан".
Зеленский призвал МАГАТЭ сделать больше, чем инспектировать станцию, заявив, что нужны стратегические решения "по срочной демилитаризации станции, выводу всех любых военных Российской Федерации со взрывчаткой, с любым оружием".
Зеленский настаивал на том, что эта территория должна стать демилитаризованной зоной и должен пройти переход станции под полный контроль украинского государства.
- 29 августа стало известно, что миссия МАГАТЭ следует на Запорожскую АЭС. Это произошло после того, как 25 августа захваченная атомная электростанция в Энергодаре была впервые в истории отключена от электроэнергии .
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