Об этом Зеленский сообщил в телеграмме.

"Очень важно получать информацию о моральном и боевом духе военных из первых уст. Особенно учитывая, что всегда отважные бойцы "Магуры" сейчас активно участвуют в действиях на фронте", - пишет Владимир Зеленский.

По словам президента, они обсудили изменения, внедрение которых в украинской армии реально помогло бы улучшить службу.

"Спасибо Валерию за предложения по цифровизации и внедрению автоматизированных систем учета, которые позволят тратить меньше времени на бумажную работу и оперативно получать нужную информацию, конечно, с учетом форм безопасности. Обсудили реформу сержантского корпуса, в том числе обеспечение достойного уровня заработных плат для сержантов в соответствии с их опыт службы", - говорится в сообщении Зеленского.

Президент подчеркнул, что войско и все его составные части должны быть современными и обеспеченными всем необходимым.