Зеленский встретился с главным мастер-сержантом "Магуры" Маркусом: обсудили соответствие зарплат опыту службы
В среду, 28 июня, президент Украины Владимир Зеленский встретился с главным мастер-сержантом 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Валерием Маркусом
Об этом Зеленский сообщил в телеграмме.
"Очень важно получать информацию о моральном и боевом духе военных из первых уст. Особенно учитывая, что всегда отважные бойцы "Магуры" сейчас активно участвуют в действиях на фронте", - пишет Владимир Зеленский.
По словам президента, они обсудили изменения, внедрение которых в украинской армии реально помогло бы улучшить службу.
"Спасибо Валерию за предложения по цифровизации и внедрению автоматизированных систем учета, которые позволят тратить меньше времени на бумажную работу и оперативно получать нужную информацию, конечно, с учетом форм безопасности. Обсудили реформу сержантского корпуса, в том числе обеспечение достойного уровня заработных плат для сержантов в соответствии с их опыт службы", - говорится в сообщении Зеленского.
Президент подчеркнул, что войско и все его составные части должны быть современными и обеспеченными всем необходимым.
- 28 июня Валерий Маркус без военной экипировки опубликовал видео из захваченных российских окопов.
- В комментарии Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в шутку отругал его за такую неосторожность.
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