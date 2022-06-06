Об этом он сказал в своем ночном обращении, опубликованном в Telegram .

"Встретился с мариупольцами, которым удалось выехать из города живыми и с детьми. Здесь их встретила Хортица - по-человечески тепло. Условия видел - временные, но неплохие. Понял сложные их вопросы, думаю решим", - рассказал президент.

Он добавил, что у каждой семьи здесь своя история – большинство было без мужчин.

"У кого-то мужчина пошел воевать, у кого-то в плену, у кого-то, к сожалению, погиб. Просто трагедия – ни дома, ни близкого человека, но надо жить ради детей", – подытожил он.