Зеленский встретился с эвакуированными мариупольцами: "Понял их сложные вопросы"
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с эвакуированными жителями Мариуполя во время рабочей поездки в Запорожскую область
Об этом он сказал в своем ночном обращении, опубликованном в Telegram .
"Встретился с мариупольцами, которым удалось выехать из города живыми и с детьми. Здесь их встретила Хортица - по-человечески тепло. Условия видел - временные, но неплохие. Понял сложные их вопросы, думаю решим", - рассказал президент.
Он добавил, что у каждой семьи здесь своя история – большинство было без мужчин.
"У кого-то мужчина пошел воевать, у кого-то в плену, у кого-то, к сожалению, погиб. Просто трагедия – ни дома, ни близкого человека, но надо жить ради детей", – подытожил он.
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