Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Сената США
В среду, 12 апреля, президент Владимир Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Сената США в составе Джозефа Манчина, Лизы Мурковски и Марка Келли.
Об этом сообщает Офис президента.
"Двухпалатная и двухпартийная поддержка со стороны США, лично президента Байдена, всех американцев помогла нам выстоять в развязанной Россией войне", – сказал Зеленский во время встречи.
Президент рассказал делегации Сената о ситуации на передовой и поделился оценками ее возможного развития. В этом контексте участники встречи обсудили дальнейшие направления американской помощи и роль Конгресса США в этом процессе.
Зеленский отдельно подчеркнул, что Украина нуждается в мощной оборонной поддержке именно сейчас, а в обеспечении сил обороны военной техникой и вооружением не должно быть никаких ограничений.
"Мы боремся за общие ценности – свободу и демократию. Наша победа будет определяющей для развития ситуации в Европе и во всем мире", – сказал Зеленский.
Продолжение комплексной поддержки – оборонной и финансовой – президент назвал залогом победы над агрессором.
При этом было отмечено, что Украина обеспечивает необходимый контроль использования предоставленных США средств и вооружения и открыта для полного взаимодействия с партнерами по этому поводу.
- Ранее премьер-министр Денис Шмигаль прибыл в Вашингтон для встречи с чиновниками США и мировыми фининституциями. В первую очередь Шмигаль встретился с министром обороны США Ллойдом Остином, призвав предоставить Украине ракеты большей дальности.
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