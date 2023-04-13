Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Сената США

Об этом сообщает Офис президента.

"Двухпалатная и двухпартийная поддержка со стороны США, лично президента Байдена, всех американцев помогла нам выстоять в развязанной Россией войне", – сказал Зеленский во время встречи.

Президент рассказал делегации Сената о ситуации на передовой и поделился оценками ее возможного развития. В этом контексте участники встречи обсудили дальнейшие направления американской помощи и роль Конгресса США в этом процессе.

Зеленский отдельно подчеркнул, что Украина нуждается в мощной оборонной поддержке именно сейчас, а в обеспечении сил обороны военной техникой и вооружением не должно быть никаких ограничений.

"Мы боремся за общие ценности – свободу и демократию. Наша победа будет определяющей для развития ситуации в Европе и во всем мире", – сказал Зеленский.

Продолжение комплексной поддержки – оборонной и финансовой – президент назвал залогом победы над агрессором.

При этом было отмечено, что Украина обеспечивает необходимый контроль использования предоставленных США средств и вооружения и открыта для полного взаимодействия с партнерами по этому поводу.