Зеленский встретился с делегацией Конгресса США: обсудили помощь Украине на фоне российской агрессии, "Северный поток-2" и санкции против РФ

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



"Для Украины, для нашего народа очень важно, что сегодня вы (сенаторы, - ред.) с нами. Это свидетельствует о неизменной двухпалатной, двухпартийной поддержке нашего государства, а также его суверенитете, территориальной целостности", - сказал Зеленский.



Президент проинформировал представителей Конгресса о ситуации с безопасностью в Украине и у ее границ. Стороны обсудили шаги, способствующие деэскалации и предотвращавшие усиление российской военной агрессии.



Также Зеленский подчеркнул углубление взаимодействия между двумя государствами и то, что поддержка Конгрессом евроатлантических стремлений для Украины важна.



"Мы чувствуем и получаем действенную помощь в сфере безопасности в столь сложное время, время агрессии со стороны Российской Федерации", - подчеркнул президент.



В ходе дискуссии собеседники пришли к согласию, что "Северный поток-2" является вызовом для энергетической безопасности не только Украины, но и всей Европы. Отдельно обратили внимание на то, что под видом "защиты российских граждан" Россия пытается создать повод для дальнейшей эскалации, и потому она продолжает проводить паспортизацию населения на временно оккупированных территориях.



Зеленский отметил, что против РФ необходимо подготовить превентивный пакет санкций, чтобы не допустить ужесточения агрессии против Украины.

"Американские сенаторы выразили единодушную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, отметили полное и безоговорочное право нашего государства самостоятельно определять пути установления собственной безопасности", - сообщают в пресс-службе.



Как сообщалось ранее, премьер-министр Украины Денис Шмигаль и министр иностранных дел Канады Мелани Жоли 17 января провели встречу в Киеве и обсудили упрощение поездок для украинцев, соглашение о свободной торговле и привлечении канадских инвесторов.

Также 17 января Украина и НАТО подписали обновленный меморандум о техническом сотрудничестве.

Сенатор-демократ от штата Коннектикут Ричард Блюменталь заявил, что в случае вторжения РФ в Украину США предоставят нашему государству летальное оружие, и Россия заплатит цену.

Также 17 января стало известно, что Великобритания будет поставлять Украине легкие противотанковые системы для защиты от агрессии РФ.



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