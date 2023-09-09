Зеленский встретился с членом санкционной группы Макфолом: о чем говорили
Президент Владимир Зеоэнский провез встречу с директором Института международных исследований Фримана-Спогли (FSI), послом Майклом Макфолом. Лидеры говорили об ужесточении санкций против России
Об этом написал Владимир Зеленский в telegram.
"Встреча с директором Института международных исследований Фримана-Спогли (FSI), послом Майклом Макфолом, который вместе с Андреем Ермаком возглавляет Международную рабочую группу по санкциям против России", - написал Зеленский.
Лидер государства подчеркнул, что сейчас важно ужесточать санкции против энергетического, финансового и банковского секторов россиян. Также, по словам президента, нужно заблокировать поставки в Россию любых компонентов и запчастей, которые используются для производства ракет и дронов.
"Наша санкционная группа уже продемонстрировала весомые результаты. Рассчитываем на дальнейшее давление, которое позволит Украине быстрее победить российский террор", - написал Зеленский.
- Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 8 сентября, заявил о паузе партнеров по санкциям против России: он подчеркнул, что санкционное наступление мира должно возобновиться.
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