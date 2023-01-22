Зеленский встретился с Борисом Джонсоном в Киеве
В воскресенье, 22 января, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон прибыл с визитом в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским
Об этом глава государства написал в телеграме.
"Приветствую в Киеве настоящего друга Украины Бориса Джонсона", - написал Зеленский.
- Также бывший премьер Великобритании Борис Джонсон в воскресенье, 22 января, посетил Бучу и Бородянку.
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