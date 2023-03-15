Зеленский встретился с американской предпринимателем Лорен Пауэлл Джобс и рассказал ей о "Дии.Сити"
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 15 марта, встретился с Лорен Пауэлл Джобс, американской предпринимательницей, меценаткой и владелицей журнала The Atlantic
Об этом сообщили в Офисе президента Украины.
Во встрече также приняли участие главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг и публицистка Энн Эпплбаум.
Зеленский рассказал о том, как Украина успешно противодействовала российским кибератакам в начале полномасштабной войны, а также о дальнейшем привлечении украинских изобретателей и IT-специалистов к борьбе с захватчиками, в частности, к проектам, связанным с дронами.
"Мы создали несколько технологий, и они сработали на поле боя. У нас есть отдельные команды, которые функционируют. Также сработало такое ноу-хау для нас, как морские дроны. Это была отдельная история, и мы имели там определенный результат", – отметил он. Владимир Зеленский.
Президент Украины также рассказал меценатке о портале государственных услуг "Дия" и специальном налоговом режиме для представителей IT-сферы "Дия.Сити". В частности, подчеркнул, что Украина и дальше будет развивать цифровую отрасль, которая доказала свою устойчивость и эффективность во время российской агрессии, а после войны поможет быстрее развивать предпринимательство, способствовать искоренению коррупции и упрощению взаимодействия между гражданами и государственными институтами.
В этой связи глава государства отметил, что для подготовки специалистов в сфере IT необходимо создать образовательную модель, способствующую появлению важных технологических разработок для разных отраслей экономики.
"Украине нужно не просто идти вперед – нам нужен скачок вперед как современной стране. Но невозможно прыгать вперед без современных людей, без ученых. Конечно, я хочу соединить их, создать такую атмосферу, в которой люди смогут делиться своими знаниями, информацией и творить вместе ", – сказал он.
Также участники встречи обсудили вопрос сохранения единства мира вокруг поддержки Украины, отстаивающего ценности свободы и демократии в войне с Россией.
Справка. Лорен Пауэлл Джобс – американская бизнесвумен, исполнительный директор и основательница Emerson Collective. Является крупнейшим донором политиков Демократической партии США, включая Камалу Харрис и Джо Байдена. Также является соучредителем и президентом совета College Track, который готовит обездоленных старшеклассников к поступлению в колледж. Вдова Стива Джобса, соучредителя и бывшего генерального директора Apple Inc, а также наследница его значительного состояния. Она управляет фондом Лоурен Пауэлл Джобс Траст.
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