Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Глава государства высоко оценил имеющуюся в Конгрессе США двухпалатную и двухпартийную поддержку Украины. Он выразил благодарность Президенту Соединенных Штатов, всему американскому народу за лидерство в оборонной и финансовой помощи нашему государству.

"Это очень важно, мы ценим эту помощь. Знаем, что с первых дней полномасштабной российской агрессии мы имеем полную поддержку. Большая благодарность за это", – сказал Зеленский.

В этом контексте президент поблагодарил за недавний пакет оборонной помощи в размере 375 млн долл., выделенный США 21 мая, и акцентировал внимание на беспрецедентном общем объеме оказанной помощи, который с февраля прошлого года составляет 38 млрд долл.

Глава государства подробно проинформировал американского сенатора о ситуации на передовой и дал оценку ее развитию в ближайшей перспективе. В этой связи Зеленский отметил первоочередную важность продолжения и усиления оборонной помощи Украине со стороны партнеров, которая должна предоставляться без всяких ограничений.

Президент высоко оценил решение США поддержать международную авиационную коалицию и назвал его историческим. Он отметил необходимость практического наполнения, развития и укрепления этой коалиции.

Глава государства отдельно акцентировал, что пора для партнеров, в частности США, предоставить Украине дальнобойное оружие и другие виды вооружения, которые помогут украинским силам обороны достичь стратегических целей на поле боя, деоккупировать украинские территории и уменьшить потери среди защитников.

На фоне усиления российского ракетного террора и массированных атак иранскими "шахедами" на украинские города Зеленский отметил необходимость укрепления воздушного щита над Украиной путем предоставления партнерами современных систем ПВО, которые уже доказали свою высокую эффективность в противодействии многим угрозам и спасают жизнь украинцев.

В ходе встречи был отдельно обсужден вопрос реализации украинской формулы мира.