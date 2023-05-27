Зеленский встретился с американским сенатором-республиканцем Линдси Грэмом
Зеленский провел встречу с американским сенатором Линдси Грэмом, который уже в третий раз с начала полномасштабной российской агрессии посещает нашу страну.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Глава государства высоко оценил имеющуюся в Конгрессе США двухпалатную и двухпартийную поддержку Украины. Он выразил благодарность Президенту Соединенных Штатов, всему американскому народу за лидерство в оборонной и финансовой помощи нашему государству.
"Это очень важно, мы ценим эту помощь. Знаем, что с первых дней полномасштабной российской агрессии мы имеем полную поддержку. Большая благодарность за это", – сказал Зеленский.
В этом контексте президент поблагодарил за недавний пакет оборонной помощи в размере 375 млн долл., выделенный США 21 мая, и акцентировал внимание на беспрецедентном общем объеме оказанной помощи, который с февраля прошлого года составляет 38 млрд долл.
Глава государства подробно проинформировал американского сенатора о ситуации на передовой и дал оценку ее развитию в ближайшей перспективе. В этой связи Зеленский отметил первоочередную важность продолжения и усиления оборонной помощи Украине со стороны партнеров, которая должна предоставляться без всяких ограничений.
Президент высоко оценил решение США поддержать международную авиационную коалицию и назвал его историческим. Он отметил необходимость практического наполнения, развития и укрепления этой коалиции.
Глава государства отдельно акцентировал, что пора для партнеров, в частности США, предоставить Украине дальнобойное оружие и другие виды вооружения, которые помогут украинским силам обороны достичь стратегических целей на поле боя, деоккупировать украинские территории и уменьшить потери среди защитников.
На фоне усиления российского ракетного террора и массированных атак иранскими "шахедами" на украинские города Зеленский отметил необходимость укрепления воздушного щита над Украиной путем предоставления партнерами современных систем ПВО, которые уже доказали свою высокую эффективность в противодействии многим угрозам и спасают жизнь украинцев.
В ходе встречи был отдельно обсужден вопрос реализации украинской формулы мира.
- Напомним, накануне конгрессмены обеих партий обратились в Байден с просьбой предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия ATACMS.
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