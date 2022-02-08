Зеленский: Все граждане Украины старше 60 лет получат бесплатный смартфон

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Diia Summit и главу Минцифры Михаила Федорова.



Президент отметил, что два года назад появились курсы цифровой грамотности для пожилых людей.



"Весной мы запускаем новое большое государственное приложение - все желающие вакцинированные украинцы в возрасте от 60 лет получат безвозмездный, качественный, современный смартфон и льготный тариф. Это путь к главной нашей цели - доступ к интернету для всех граждан Украины", - отметил Зеленский.

Выбрать название для программы предлагают самим гражданам – таким образом президент представил электронные опросы для украинцев через "Дию".

Среди вариантов - еСмартфон, БабусяФон, еДидусь и еБабуся.