Зеленский: Все граждане Украины старше 60 лет получат бесплатный смартфон
Президент Воломир Зеленский заявил, что весной 2022 года все вакцинированные граждане в возрасте от 60 лет смогут получить бесплатный смартфон от государства
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Diia Summit и главу Минцифры Михаила Федорова.
Президент отметил, что два года назад появились курсы цифровой грамотности для пожилых людей.
"Весной мы запускаем новое большое государственное приложение - все желающие вакцинированные украинцы в возрасте от 60 лет получат безвозмездный, качественный, современный смартфон и льготный тариф. Это путь к главной нашей цели - доступ к интернету для всех граждан Украины", - отметил Зеленский.
Выбрать название для программы предлагают самим гражданам – таким образом президент представил электронные опросы для украинцев через "Дию".
Среди вариантов - еСмартфон, БабусяФон, еДидусь и еБабуся.
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