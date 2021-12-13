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Зеленский vs Ахметов. Журнал "Фокус" определил 100 самых влиятельных украинцев 2021 года

13 декабря, 2021 понедельник
15:46
Общество

Традиционно в конце года еженедельник "Фокус" называет имена 100 самых влиятельных украинцев

Рейтинг выходит уже 15 лет с момента запуска издания и является одним из самых старых и цитируемых в Украине. Журналисты издания совместно с экспертами составляют список людей, которые оказывают наибольшее влияние на политические, экономические, общественные и культурные процессы в стране. Среди них политики, бизнесмены, артисты, спортсмены, журналисты, общественные деятели.

"Новый рейтинг журнала "Фокус" "100 самых влиятельных украинцев" в этом году продолжает тенденции прошлого: властные рычаги и система управления государством также осуществляются в кабинетах Офиса президента, а не в парламенте или правительстве. Однако есть и разногласия в ситуации. Разнонаправленное давление вызывает видимые трещины в конструкции власти или сухом языке, "разрушение в твердом теле", – пишет в своей колонке Алексей Газубей, главный редактор "Фокуса".

Самым влиятельным человеком Украины остается президент Владимир Зеленский. А вот на второй позиции – самый богатый украинец Ринат Ахметов: в этом году владелец группы SCM, контролирующий значительную часть экономики страны, впервые оказался в открытой оппозиции к власти. На его телеканалах звучит острая критика в адрес команды президента, а состав оппозиционных к власти спикеров позволяет говорить о формировании новой политсилы при поддержке бизнесмена. Третье место в рейтинге занимает руководитель Офиса президента Андрей Ермак, сосредоточивший в своих руках солидную политическую власть и занимающийся международными отношениями в ОП. На четвертом – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, при котором СНБО стал одним из главных ньюзмейкеров в стране.

Замыкает пятерку самых влиятельных Дмитрий Разумков: после конфликта с Офисом президента экс-спикер парламента пустился в самостоятельное политическое плавание и является одним из перспективных конкурентов Зеленского на следующих президентских выборах.

Первая двадцатка выглядит так:

1. Президент Украины Владимир Зеленский

2. Владелец компании SCM Ринат Ахметов

3. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак

4. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов

5. Экс-глава Верховной Рады Дмитрий Разумков

6. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия

7. Премьер-министр Денис Шмигаль

8. Председатель правления НАК "Нефтегаз Украины" Юрий Витренко

9. Глава СБУ Иван Баканов

10. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова

11. Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко

12. Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров

13. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

14. Голова Верховной Рады Руслан Стефанчук

15. Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков

16. Лидер партии "За будущее" Игорь Палица

17. Учредитель и акционер компании "Кернел" Андрей Веревский

18. Министр обороны Алексей Резников

19. Министр здравоохранения Виктор Ляшко

20. Первая леди Украины Елена Зеленская

В сотне влиятельных украинцев не только политики и крупный бизнес. В рейтинг вошли популярный врач и блогер Евгений Комаровский, чемпион мира по боксу Александр Усик, бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко, прима-балерина Екатерина Кухарь, а замыкает сотню бронзового призера Олимпиады-2020 из дзюдо Дарья Билодид.

В этом году список самых влиятельных украинцев обновился всего на 43%. Однако география влияния расширилась: фигуранты рейтинга живут в разных местах – от Европы до областных центров Украины. 83% влиятельных украинцев живут и работают в Киеве.

Редакция "Фокуса" отметила важные тенденции: средний возраст участников рейтинга - 47,2 года, 75% - мужчины, 25% - женщины, 38% влиятельных украинцев - представители органов власти.

"Наш рейтинг помолодел, в нем стало больше женщин. А представителями культуры, науки и спорта можно гордиться. Они проявляют гораздо большую стабильность и уверенность в будущем, чем многие представители власти. В общем, когда рейтинг становится меньше, это правильно. Надеемся, такая тенденция сохранится и в следующем году", – резюмирует Алексей Газубей.

Распределение мест происходило по итогам экспертного опроса, а также с учетом мнения редакционной коллегии. Фигурантов рейтинга оценивали по пяти критериям: влияние на государственные решения, на общественное мнение, бизнес-воздействие, личную популярность и родственные связи.

Подробно с редакционным рейтингом можно ознакомиться в свежем номере журнала "Фокус" и на сайте.

Украина
Ахметов
Аваков
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