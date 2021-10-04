Зеленский вручил семье Кузьмы Скрябина орден Государства

Об этом сообщает сайт Офиса президента .



Во встрече приняли участие отец певца Виктор Кузьменко, мать Ольга, вдова Кузьмы Светлана Бабийчук и дочь Мария-Барбара Кузьменко.



"Я прекрасно знал Андрея, мы много раз встречались. Он был очень крутым парнем. Люди любят его песни, он живет в своем творчестве", - сказал Владимир Зеленский.



Отец Андрея Кузьменко поблагодарил за внимание к памяти его сына.



Указ о присвоении Андрею Кузьменко звания Героя Украины с вручением ордена Государства президент Зеленский подписал 17 августа 2020 года - в день рождения певца. Званием и наградой было решено отметить выдающиеся личные заслуги Кузьменко в формировании отечественного культурного пространства, весомый вклад в развитие национального музыкального искусства, многолетнюю плодотворную творческую и общественную деятельность.

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