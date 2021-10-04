Зеленский вручил семье Кузьмы Скрябина орден Государства
Президент Владимир Зеленский вручил орден Государства семье певца, шоумена и волонтера, лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко, которому было посмертно присвоено звание Героя Украины
Об этом сообщает сайт Офиса президента .
Во встрече приняли участие отец певца Виктор Кузьменко, мать Ольга, вдова Кузьмы Светлана Бабийчук и дочь Мария-Барбара Кузьменко.
"Я прекрасно знал Андрея, мы много раз встречались. Он был очень крутым парнем. Люди любят его песни, он живет в своем творчестве", - сказал Владимир Зеленский.
Отец Андрея Кузьменко поблагодарил за внимание к памяти его сына.
Указ о присвоении Андрею Кузьменко звания Героя Украины с вручением ордена Государства президент Зеленский подписал 17 августа 2020 года - в день рождения певца. Званием и наградой было решено отметить выдающиеся личные заслуги Кузьменко в формировании отечественного культурного пространства, весомый вклад в развитие национального музыкального искусства, многолетнюю плодотворную творческую и общественную деятельность.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.45
Покупка 26.45Продажа 26.67
-
EUR
Покупка 30.62Продажа 31.02
- Актуальное
- Важное