Зеленский вручил погоны генералов украинским правоохранителям и военным
В среду, 6 сентября, президент Украины Владимир Зеленский присвоил высшие военные и специальные звания и вручил погоны военнослужащим Сил обороны и правоохранительных органов Украины
Об этом сообщили на сайте президента.
"Высшие военные и специальные звания, которые были вам присвоены - это свидетельство уважения государства к каждому из вас, к вашей службе, это оценка ваших заслуг и командирских качеств, и это и благодарность государства за ваши результаты", - обратился Зеленский к военнослужащим.
Лидер страны рассказал о своих недавних поездках в расположение 13 боевых бригад, воюющих на Донецком и Запорожском направлениях. Он отметил, что ему было важно услышать непосредственно от воинов об их потребностях, чтобы затем акцентировать внимание на этих направлениях во время встреч с партнерами и в производстве отечественного оружия.
"Понимать настроение наших воинов - это наша общая обязанность, обязанность командиров всех уровней", - подчеркнул президент.
По его словам, присвоение высокого звания налагает обязанность при любых условиях, обстоятельствах, настроениях и ситуациях, вести людей к главной цели – к победе Украины.
"Всегда именно так, чтобы воины – все эти ребята всех возрастов и разных поколений – вас уважали, понимали вас, а вы – их. И очень важно, чтобы каждый считал честью драться ради Украины рядом с вами", – отметил Зеленский. .
По просьбе Президента собравшиеся почтили минутой молчания память всех героев, погибших в борьбе за Украину.
Фото: Офис президента
Президент Украины присвоил звание генерал-майора и вручил соответствующие погоны:
- начальнику Военной службы правопорядка в ВСУ – начальнику Главного управления Военной службы правопорядка ВСУ Владимиру Гуцолу;
- начальнику Военной академии в Одессе Дмитрию Делятицкому;
- командующему войсками оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ Дмитрию Красильникову;
- командующему Сил специальных операций ВСУ Виктору Хоренко.
Кроме того, президент присвоил звание бригадного генерала и вручил погоны начальнику Главного управления ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем Генштаба ВСУ Сергею Баранову, начальнику тыла Командования Сил логистики ВСУ Сергею Булавку, начальнику командно-штабного института применения войск (сил) Национального университета Николаю и другим.
Фото: Офис президента
Звание коммодора Зеленский присвоил первому заместителю начальника регионального управления – начальнику штаба морской охраны Администрации Госпогранслужбы Александру Николаенко. Также директору Государственного бюро расследований Алексею Сухачеву лидер страны присвоил специальное звание генерал-майора ГБР.
- В июле президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о присвоении звания Героя Украины 49 военнослужащим.
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