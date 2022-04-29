Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" военнослужащим ВСУ

Об этом сообщает официальный сайт Президента Украины.



Торжественная церемония вручения прошла в Белом зале Героев Украины в Мариинском дворце в Киеве.



По словам Зеленского, для него большая честь почтить героев, которые есть в нашей истории и всегда остаются в нашей памяти.



"Мы будем всегда благодарны всем, кто встал на защиту нашего государства в этой войне, развязанной Россией. И всегда будем помнить каждого и каждую, кто отдал жизнь за Украину и за каждого из нас", – отметил Владимир Зеленский.







Президент напомнил, что сегодня уже 65 день полномасштабной войны Украины за свою землю против РФ.



"Россия надеялась, что мы не выстоим и пяти дней. Но благодаря героям, которые есть сегодня здесь и есть среди нас, благодаря нашему единству и стремлению жить свободно мы боремся. В этом зале Мариинского дворца, в котором встречали самых высоких гостей государства, мы выражаем наивысшее уважение к нашим героям. В этом Белом зале Героев Украины мы награждаем тех, благодаря кому Украина живет. И Украина обязательно победит", – сказал Зеленский.



Кто получил ордена "Золотая Звезда":







Подполковник Сергей Бурковский, лично руководивший подготовкой к уничтожению четырех мостов через водные препятствия на направлениях продвижения подразделений российских войск. Также под его руководством украинские защитники останавливали вражеские колонны, уничтожали и захватывали технику врага.



Капитан Виталий Гураль лично руководил боевыми действиями с целью предотвращения продвижения сил противника в Черниговской области, неоднократно планировал и организовывал осуществление огневого поражения вражеских ударных групп Российской Федерации.



Старший лейтенант Дмитрий Дозирчий 24 февраля вблизи города Олешки Херсонской области прорвал оборону противника на мосту и обеспечил выход колонн своей бригады из оцепления.



Полковник Александр Зугравый отличился тем, что до войны сформировал территориальную оборону в пяти восточных областях Украины, а с началом агрессии РФ создал действенную систему разведки и движения сопротивления в Харькове и области. Благодаря умелым действиям офицера был остановлен враг в районе города Купянска.



Владимир Зеленский также вручил орден "Золотая Звезда" генерал-лейтенанту Сергею Наеву , который является командующим Объединенными силами ВСУ и с первого дня вооруженной агрессии РФ на территории Украины возглавляет определенную группировку сил обороны.



Президент вручил награду полковнику Дмитрию Кащенко, который успешно выполнял боевые задания в ряде населенных пунктов на Черниговщине и Киевщине, нанося противнику значительные потери. При выполнении боевых заданий всегда был со своим личным составом.



Майор Александр Кукурба с начала вооруженной агрессии РФ выполнил 14 боевых вылетов, уничтожил 15 танков, около 50 боевых единиц бронетехники и других средств, а также около 300 человек живой силы противника.



Высокие награды получили подполковник Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Вячеслав Цыганков и капитан ПС ВСУ Олег Пасечник – за выполнение специальной задачи в апреле этого года.



Также отмечен полковник Медицинских сил Вооруженных Сил Александр Слесаренко , обеспечивавший охрану и оборону возглавляемого им госпиталя. Он организовал круглосуточное оказание медицинской помощи раненым, в том числе с операционным вмешательством. Благодаря его работе была спасена жизнь более 450 военнослужащих и 600 гражданских лиц, из которых 50 – дети.



Орден получил и подполковник ВСУ Леонид Хода, который с начала российской агрессии и поныне сдерживает наступление противника в Черниговской области. За период войны под его командованием были уничтожены более 50 боевых машин и личный состав противника.



Сержант Десантно-штурмовых войск ВСУ Владимир Балюк с начала войны участвовал в боевых действиях на территории Херсонской и Николаевской областей. Совершал огненное прикрытие, эвакуировал раненых с поля боя, выводил из окружения личный состав, уничтожал технику и живую силу противника. 5 апреля вступил в бой в окрестностях населенного пункта Нововознесенское Херсонской области, лично уничтожил около 10 военнослужащих противника и две единицы БМД-2 из ПЗРК Javelin. В результате боя получил ранения, несовместимые с жизнью.



Мастер-сержант Сухопутных войск Александр Цюпак отличился в бою 11 марта в населённом пункте Наливайковка Киевской области. Танковый экипаж под его руководством уничтожил несколько единиц бронированной техники врага, а во время активных наступательных действий в направлении Макарова отражал атаку противника. Александр Цюпак погиб в результате шквального артиллерийского обстрела.



Майор Павел Сбитов успешно выполнял боевые задания, не допустил окружение и разгром подразделений 53-й отдельной механизированной бригады. В марте 2022 года во время боя возле населенного пункта Евгенивка с преобладающими силами противника Павел Сбитов получил смертельное ранение. Офицер до последнего оставался вместе со своим подразделением и руководил отражением атаки.





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