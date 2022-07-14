Об этом информируют на сайте президента Украины.

В Белом зале Героев Украины в Мариинском дворце прошла церемония награждения.

"Это не просто церемония – это проявление самой высокой благодарности от имени всего украинского народа тем, чье мужество, мудрость на поле боя сохраняют Украину, сохраняют жизнь миллионов наших граждан.

За ними – неизбежное поражение врага, за ними – спасенные города Украины, спасенные люди, спасенные собратья. За ними – личности, которые смогли стать лучшими. И за ними – семьи, которые воспитали и поддержали наших героев", – сказал Зеленский.

Владимир Зеленский вручил 14 орденов "Золотая Звезда"

Президент вручил орден "Золотая Звезда" капитану Василию Боечко. Воин в первые недели полномасштабной войны России против Украины руководил реактивной батареей и поразил 28 колонн и около 40 скоплений живой силы и техники противника.

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Орден получил майор Кирилл Вересс. Военный в середине марта этого года организовывал оборону населенного пункта Марьинка Донецкой области.

"Остановлено продвижение противника на юго-восточные окраины города, уничтожены два танка и два БМП. Из-за атаки преимущественных сил противника и для выравнивания линии обороны и минимизации потерь личного состава было принято решение отойти на вторую линию обороны. На следующий день под руководством Кирилла Вереса началось контрнаступление сводных подразделений механизированных батальонов на вынужденно оставленные позиции. Оно завершилось полным успехом, временно утраченные позиции были возвращены под контроль ВСУ", - говорится в сообщении.

Награждены капитан Роман Дрогомирецкий и майор Николаюй Любарецкий, которые были удостоены звания Героя Украины за успешный полет на вертолете из Днепра в Мариуполь в марте. На обратном пути они эвакуировали восьмерых тяжелораненых защитников.

Отметили и командира мотопехотной роты, старшего лейтенанта Артура Кравченко. Военный при наступлении армии РФ вблизи Глухова в Сумской области вступил в бой с преобладающими силами противника.

"Нанесен значительный вред врагу, выведены из строя 3 БТРа, 6 единиц вражеской автомобильной техники. Он сумел вывести личный состав, не допустив безвозвратных потерь. Активно участвовал в боевых действиях в населенных пунктах Черниговской области. Неоднократно останавливал продвижение противника закрепленной. обстрел со стороны российских войск в марте 2022 года в районе населенного пункта Буды на Черниговщине, несмотря на преимущество противника, нанес существенные потери врагу и остановил его продвижение. Был ранен в бою, однако выполнил боевую задачу", - добавили в ведомстве.

Получил орден "Золотая Звезда" заместитель командующего войсками оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ, бригадный генерал Дмитрий Красильников. Защитника наградили за эффективное выполнение задач защиты суверенитета и территориальной целостности Украины подразделениями под его руководством. Благодаря решениям Дмитрия Красильникова, противник не продвигается вглубь территории Украины на Донецком и Луганском направлениях.

Награжден и капитан Юрий Михайлюк. В марте он участвовал в обороне Волновахи в Донецкой области, которую активно пытался захватить противник.

"В середине марта в Углегорске рота попала в оцепление. Бой длился около 12 часов. Не имея большого количества боеприпасов, Юрий Михайлюк сумел объединиться с механизированным батальоном другой бригады, спасая его раненого командира, взять побратимов под свое командование, благодаря чему сумел в этом тяжелом бою и вырваться из окружения", - информируют в ведомстве.

Президент вручил орден капитану Сергею Пономаренко, рота которого в марте 2022 года в Харьковской области уничтожила танки, БМП и до 20 солдат противника.

Награжден и подполковник Виталий Савич, который 24 февраля во время боевого вылета в районе Гостомеля Киевской области нанес поражение живой силе противника и вертолету Ка-52. Виталий Савич оказал медицинскую помощь раненому побратиму. В марте на Киевщине неоднократно наносил удары по противнику, поражая живую силу, технику и позиции.

Орден получил и подполковник Сергей Старченко, ныне защищающий Украину на Донбассе. В марте 2022 года в Донецкой области возведенное подразделение под его руководством вступило в оборонительное сражение, которое длилось более восьми с половиной часов.

"Во время боя Сергей Старченко профессионально и точно корректировал работу артиллерии, передавая координаты для поражения вооружения, техники и живой силы противника. Кроме того, под руководством подполковника противника был выбит из населенного пункта Ольгинка, а впоследствии Сергей Старченко организовал плановый уход сводных подразделений бригады". ранее определены районы обороны, сохранив жизнь и здоровье личного состава, технику и вооружение", - сообщает пресс-служба.

Также Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" родным военных, которым удостоено звания Героя Украины посмертно.

Награжден полковник Игорь Бедзай, благодаря которому в марте 2014 года в условиях риска для жизни с заблокированного аэродрома г. Саки (АР Крым) былои перебазированы в Николаев 10 единиц авиационной техники. После начала полномасштабного вторжения, в мае 2022 года, во время осуществления поисково-спасательных мероприятий в районе устья реки Дунай вертолет Ми-14 под руководством полковника был сбит вражеским самолетом Су-30.

Орден "Золотая Звезда" получили родные полковника Валерия Гудзя, который в марте спланировал и лично возглавил проведение наступательной операции по очистке окрестностей Попасной от российских войск. В результате выстрела из танка противника и поражения осколками офицер получил ранение, несовместимое с жизнью.

Посмертно награжден командир танковой роты старший лейтенант Максим Билоконь. Экипаж защитника в феврале в Черниговской области уничтожил танки и другую технику противника вместе с личным составом. А 26 февраля остановил атаку врага в пригороде Чернигова, подведя три вражеских танка. В тот же вечер во время танковой дуэли в окрестностях Чернигова Максим Билоконь получил ранения, несовместимые с жизнью.

Орден "Золотая Звезда" передан родным Героя Украины майора Андрея Люташина. Воин 24 февраля вывел самолет МиГ-29 из-под авиационного ракетного удара. Он участвовал в групповом бою, во время которого удалось не допустить нанесения ударов с воздуха и был уничтожен вражеский самолет Су-30.

"В марте Андрей Люташин принимал участие в авиационной поддержке подразделений Сухопутных войск ВСУ в боях на подступах к Киеву. Маневрируя в зоне поражения ПВО противника, майор ракетным ударом уничтожил три БМП оккупантов. После этого его самолет был обстрелян вражескими ракетами и сбит, летчик не успел. катапультироваться и погиб. Но, выполнив задание, Андрей Люташин остановил продвижение противника в столицу Украины", - добавили в пресс-службе.

Память погибших почтили минутой молчания.

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