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Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" родным погибших украинских защитников

29 августа, 2022 понедельник
21:40
война с Россией

29 августа, в День памяти защитников, погибших в борьбе за независимость нашей страны, Владимир Зеленский передал ордена "Золотая Звезда" семьям Героев Украины, награжденных посмертно

Об этом информируют на сайте президента Украины.

В Мариинском дворце состоялась церемония вручения орденов "Золотая Звезда" семьям семерых Героев Украины, защищавших наше государство от врага.

"С 2014 года наше государство противостоит агрессии России. С 24 февраля наше государство борется с полномасштабным российским террором против Украины. Тысячи героических украинцев отдали свои жизни, чтобы врагу не удалось уничтожить наш народ, нашу свободу, наше прошлое, настоящее и будущее.

Мы сделаем все, чтобы история каждого воина стала известна всем украинцам, всем европейцам, всем в мире. Люди должны ценить то, что сделали и делают наши защитники, обязательно это помнить и уважать", – сказал Владимир Зеленский.

Глава государства вручил орден "Золотая Звезда" жене и детям Героя Украины подполковника Дмитрия Васильева , ершего 19 марта 2022 года от тяжелых ранений после обстрелов в Запорожской области.

"С первых минут войны он умело руководил ракетным дивизионом, который нанес точные удары по колонне противника возле населенного пункта Чонгар. В результате этого удара были уничтожены до сотни единиц техники и личного состава врага. С 24 февраля по 18 марта ракетный дивизион под руководством Дмитрия Васильева наносил удары по скоплению войск противника возле населенных пунктов Васильевка, Токмак, Мелитополь, Пологи, Гуляйполе, Каменка, Днепрорудное, Бердянск, Большая Белозерка, уничтожая значительное количество сил и средств оккупантов", - рассказывают в пресс-службе.

Президент передал орден родным старшего сержанта Андрея Ивашко, погибшего 24 февраля на боевом посту во время вражеского ракетного обстрела отдельной радиолокационной роты города Глухова.

Званием Героя Украины посмертно отмечен командир авиационного звена авиационной эскадрильи 299-й бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ капитан Сергей Пархоменко .

"Неоднократно проявлял летное мастерство в нанесении авиационных ударов по колоннам врага в сложных условиях противодействия со стороны противовоздушных средств и истребителей противника. 14 мая во время вылета с целью нанесения удара по скоплению автомобильной и бронированной техники оккупантов Сергей Пархоменко был сбит в районе населенного пункта Гуляй. Глава государства передал награду семье Героя", - пишут в сообщении.

Орден "Золотая Звезда" получила жена главного сержанта Андрея Ханина, который 26 февраля во время боевого столкновения в населенном пункте Волноваха Донецкой области уничтожил танк Т-72 и около 10 рашистов. В бою воин получил ранение, оказал медицинскую помощь себе и побратимам. Андрей Ханин погиб во время боя, пытаясь уничтожить БМП врага.

Зеленский также вручил ордена семьям погибших Героев Украины мастер-сержанта Владислава Бувалкина и мастер-сержанта Александра Макаренко .

"20 марта 2022 года в составе группы подразделения спецназначения Службы безопасности Украины Владислав и Александр совместно с военнослужащими ВСУ произвели огневое поражение личного состава оккупанта и вероятного месторасположения вражеского штаба возле Макарова Киевской области. Возвращаясь с задачи, группа попала под танковый обстрел. В результате взрыва сержанты погибли", - рассказали на сайте президента.

Высшую государственную награду передали жене и сыну полковника Виталия Кучерявого, погибшего на поле боя в результате взрыва вражеского снаряда.

"В начале марта 2022 года военнослужащие отдела пограничной службы "Счастье" во главе с командиром, полковником Виталием Кучерявым совместно с подразделениями ВСУ и Национальной гвардии обнаружили попытку прорыва противника через позиции пограничников на окраине города Рубежного Луганской области. Прицельным огнем пограничники связали силы россиян и вынудили противника отступить. В бою были уничтожены живая сила и техника противника.  13 марта 2022 года отряд Виталия Кучерявого вступил в бой с пехотой оккупанта в окрестностях села Старая Краснянка на Луганщине. Не сумев прорваться через линию обороны пограничников россияне применили артиллерию", - говорится в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский добавил: "Они остались в бою навсегда. Но они живут в памяти своих родных, своей Украины и будут точно жить в нашей истории – истории победы нашего государства, которая обязательно будет".

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Владимир Зеленский
Герои Украины
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