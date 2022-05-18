Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" двум бойцам, которым присвоено звание Героя Украины
Президент вручил ордена "Золотая Звезда" военнослужащим ВСУ, которым присвоено звание Героя Украины
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
"Хочу поблагодарить за то, что каждый день, рискуя своей жизнью, вы защищаете наше государство, каждого и каждое из нас, защищаете наши дома, нашу землю, наших детей", – сказал он.
Владимир Зеленский пожелал защитникам и их семьям крепкого здоровья.
"Я уверен, что в моем лице вам благодарен каждый гражданин нашего прекрасного государства", – подчеркнул Президент.
В частности, высшую государственную награду он вручил полковнику Сергею Барановскому. Под его непосредственным руководством на территории Донецкой и Луганской областей подразделения артиллерии нанесли значительное огневое поражение по военным объектам российского агрессора. В результате были повреждены и уничтожены вооружение, военная техника и подразделения тылового обеспечения противника.
Глава государства также вручил орден полковнику Сергею Мусиенко, принимавшему непосредственное участие в уничтожении подразделений, бронированной техники и вооружении противника на Харьковском направлении и в окрестностях Харькова. Сергей Мусиенко умело руководил действиями подразделений артиллерии, что позволило оставить территорию под контролем Вооруженных Сил Украины.
- Также сегодня, 18 мая, президент Украины подписал указ об основании национального бренда UNITED24 и пригласил первого посла, известного украинского футболиста и тренера Андрея Шевченко.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.43
Покупка 31.43Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.87Продажа 33.73
- Актуальное
- Важное