Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" двум бойцам, которым присвоено звание Героя Украины

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

"Хочу поблагодарить за то, что каждый день, рискуя своей жизнью, вы защищаете наше государство, каждого и каждое из нас, защищаете наши дома, нашу землю, наших детей", – сказал он.

Владимир Зеленский пожелал защитникам и их семьям крепкого здоровья.

"Я уверен, что в моем лице вам благодарен каждый гражданин нашего прекрасного государства", – подчеркнул Президент.

В частности, высшую государственную награду он вручил полковнику Сергею Барановскому. Под его непосредственным руководством на территории Донецкой и Луганской областей подразделения артиллерии нанесли значительное огневое поражение по военным объектам российского агрессора. В результате были повреждены и уничтожены вооружение, военная техника и подразделения тылового обеспечения противника.

Глава государства также вручил орден полковнику Сергею Мусиенко, принимавшему непосредственное участие в уничтожении подразделений, бронированной техники и вооружении противника на Харьковском направлении и в окрестностях Харькова. Сергей Мусиенко умело руководил действиями подразделений артиллерии, что позволило оставить территорию под контролем Вооруженных Сил Украины.

Также сегодня, 18 мая, президент Украины подписал указ об основании национального бренда UNITED24 и пригласил первого посла, известного украинского футболиста и тренера Андрея Шевченко.

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