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Зеленский вручил орден "Золотая звезда" семьям погибших военных, которым посмертно присвоили звание Героя Украины

30 декабря, 2021 четверг
09:13
Общество

Президент Владимир Зеленский вручил орден "Золотая звезда" семьям четырех погибших военных, которым посмертно присвоено звание Героя Украины

Об этом идет речь на сайте президента.

"Ваши родные отдали свою жизнь за Украину. Кто-то освобождал восток нашего государства от врага, бился под Попасной, Лисичанском, Северодонецком, но не вышел из окружения под Иловайском. Кто-то на окраине Луганщины, в зоне АТО, отдал жизнь ради своих собратьев. Кто-то брал участие в миротворческих миссиях Украины, миротворческих миссиях ООН и сохранил многим жизнь. А кто-то до последней минуты отбивал наш украинский Донецкий аэропорт. К сожалению, этих людей сегодня нет. С большим уважением примите эти награды достойных героев. Для нас награда, что ми живем с такими людьми в одной стране, а для вас эта награда – большая благодарность и поклон от всего украинского народа", - заявил Владимир Зеленский.

Он добавил, что имеет честь передать самые высокие награды семьям за подвиг их близких.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что награждение героев будет продолжаться, и "всех детей, мужчин и родителей - не вернувшихся героев обязательно вспомним и отметим".

"Сделано самое главное - восстановлена справедливость, и люди, которых с нами, к сожалению, уже нет, получают то, чего они заслужили… Спасибо вам за мирное небо и возможность для меня здесь стоять и общаться с вами", - отметил он.

Звание Героя Украины было присвоено полковнику запаса Николаю Верхогляду, который был участником Миротворческих сил ООН в бывшей Югославии в 1995-1996 годах.

В самый сложный период войны, исполняющий обязанности в должности заместителя командующего сектором "Сараево" Контингента ВСУ в составе Миротворческих сил ООН по поддержке мира, Николай Верхогляд не допустил уничтожение около 8 тыс. человек мирного мусульманского населения, обеспечил безопасное выведение людей в определенный район и предотвратил захват заложников из состава миротворческого контингента ООН (без всякой потери), при этом сам получил ранение. Николай Верхогляд удостоен звания Героя Украины посмертно Указом Президента № 535 от 14 октября 2021 года. Орден "Золотая Звезда" получили его жена Татьяна и сын Вячеслав.

Указом президента №630 от 10 декабря 2021 года удостоен звания Героя Украины посмертно полковник Павел Пивоваренко. Владимир Зеленский вручил награду его жене Светлане и сыновьям - Евгению и Максиму. В 2014 году Павел Пивоваренко в должности командира бригады увольнял Северодонецк, Лисичанск, Попасную, воевал за Марьинку, участвовал в боях в районе поселков Зеркальное и Кутейниково. 22 августа 2014 года, командуя сводным подразделением, прорвался в окруженный подчиненный личный состав бригады и при выходе из окружения под Иловайском, находясь на броне боевой машины пехоты и ведя бой, 29 августа 2014 года погиб.

Орден "Золотая Звезда" получили родители солдата Петра Полицака – Вера и Петр. Защитник награжден званием Героя Украины посмертно Указом №620 от 3 декабря 2021 года. Петр Полицак с ноября 2014 года участвовал в АТО, в частности, защищал Донецкий аэропорт. Под шквальным огнем он помог эвакуировать тяжелораненого побратима, а в январе 2015 года после поражения химическими веществами, которые применили оккупанты, отказался от эвакуации и продолжал выполнять боевые задания. 14 января 2015 под интенсивными обстрелами противника защитник поднял Государственный флаг Украины над новым терминалом Донецкого международного аэропорта. Петр Полицак погиб в результате подрыва оккупантами нового терминала аэродрома.

Также награда была передана сыну Рустама Хамраева Алишару и родителям Антонини и Шониоза. Он стал добровольцем батальона "Айдар". Во время ухода из окружения десантников 80-й бригады в районе населенного пункта Металлист (окрестности города Луганска) Рустам удерживал занимаемую позицию и прикрывал отход своей группы огнем. Сдерживая натиск противника, позволил собратам перегруппироваться и выйти из окружения. Обеспечивая уход группы, Рустам Хамраев героически погиб. Президент присвоил Рустаму Хамраеву звание Героя Украины посмертно Указом №536 от 14 октября 2021 года.

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