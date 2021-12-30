Зеленский вручил орден "Золотая звезда" семьям погибших военных, которым посмертно присвоили звание Героя Украины

Об этом идет речь на сайте президента.



"Ваши родные отдали свою жизнь за Украину. Кто-то освобождал восток нашего государства от врага, бился под Попасной, Лисичанском, Северодонецком, но не вышел из окружения под Иловайском. Кто-то на окраине Луганщины, в зоне АТО, отдал жизнь ради своих собратьев. Кто-то брал участие в миротворческих миссиях Украины, миротворческих миссиях ООН и сохранил многим жизнь. А кто-то до последней минуты отбивал наш украинский Донецкий аэропорт. К сожалению, этих людей сегодня нет. С большим уважением примите эти награды достойных героев. Для нас награда, что ми живем с такими людьми в одной стране, а для вас эта награда – большая благодарность и поклон от всего украинского народа", - заявил Владимир Зеленский.



Он добавил, что имеет честь передать самые высокие награды семьям за подвиг их близких.



Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что награждение героев будет продолжаться, и "всех детей, мужчин и родителей - не вернувшихся героев обязательно вспомним и отметим".



"Сделано самое главное - восстановлена справедливость, и люди, которых с нами, к сожалению, уже нет, получают то, чего они заслужили… Спасибо вам за мирное небо и возможность для меня здесь стоять и общаться с вами", - отметил он.

Звание Героя Украины было присвоено полковнику запаса Николаю Верхогляду, который был участником Миротворческих сил ООН в бывшей Югославии в 1995-1996 годах.

В самый сложный период войны, исполняющий обязанности в должности заместителя командующего сектором "Сараево" Контингента ВСУ в составе Миротворческих сил ООН по поддержке мира, Николай Верхогляд не допустил уничтожение около 8 тыс. человек мирного мусульманского населения, обеспечил безопасное выведение людей в определенный район и предотвратил захват заложников из состава миротворческого контингента ООН (без всякой потери), при этом сам получил ранение. Николай Верхогляд удостоен звания Героя Украины посмертно Указом Президента № 535 от 14 октября 2021 года. Орден "Золотая Звезда" получили его жена Татьяна и сын Вячеслав.

Указом президента №630 от 10 декабря 2021 года удостоен звания Героя Украины посмертно полковник Павел Пивоваренко. Владимир Зеленский вручил награду его жене Светлане и сыновьям - Евгению и Максиму. В 2014 году Павел Пивоваренко в должности командира бригады увольнял Северодонецк, Лисичанск, Попасную, воевал за Марьинку, участвовал в боях в районе поселков Зеркальное и Кутейниково. 22 августа 2014 года, командуя сводным подразделением, прорвался в окруженный подчиненный личный состав бригады и при выходе из окружения под Иловайском, находясь на броне боевой машины пехоты и ведя бой, 29 августа 2014 года погиб.

Орден "Золотая Звезда" получили родители солдата Петра Полицака – Вера и Петр. Защитник награжден званием Героя Украины посмертно Указом №620 от 3 декабря 2021 года. Петр Полицак с ноября 2014 года участвовал в АТО, в частности, защищал Донецкий аэропорт. Под шквальным огнем он помог эвакуировать тяжелораненого побратима, а в январе 2015 года после поражения химическими веществами, которые применили оккупанты, отказался от эвакуации и продолжал выполнять боевые задания. 14 января 2015 под интенсивными обстрелами противника защитник поднял Государственный флаг Украины над новым терминалом Донецкого международного аэропорта. Петр Полицак погиб в результате подрыва оккупантами нового терминала аэродрома.



Также награда была передана сыну Рустама Хамраева Алишару и родителям Антонини и Шониоза. Он стал добровольцем батальона "Айдар". Во время ухода из окружения десантников 80-й бригады в районе населенного пункта Металлист (окрестности города Луганска) Рустам удерживал занимаемую позицию и прикрывал отход своей группы огнем. Сдерживая натиск противника, позволил собратам перегруппироваться и выйти из окружения. Обеспечивая уход группы, Рустам Хамраев героически погиб. Президент присвоил Рустаму Хамраеву звание Героя Украины посмертно Указом №536 от 14 октября 2021 года.

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