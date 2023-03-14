Зеленский вручил орден "Золотая Звезда" матери Александра Мациевского, расстрелянного оккупантами за крик "Слава Украине!"
Глава государства вручил орден "Золотая Звезда" матери солдата Александра Мациевского, посмертно удостоенного звания Героя Украины
Об этом сообщило официальное интернет-представительство президента Украины.
В День украинского добровольца Президент Владимир Зеленский встретился с воинами, вставшими на защиту Украины в составе различных боевых подразделений. Глава государства вручил военным и родным погибших защитников высокие государственные награды.
"Сегодня – День украинского добровольца. День мужчин и женщин, чья жизнь и чье посвящение Украине во многом определяют нашу судьбу – каждого и каждой. Судьбу свободного народа. Судьбу Украины, которая не подчинится ни одному захватчику", – сказал Зеленский.
Зеленский вручил орден "Золотая Звезда" матери солдата Александра Мациевского, посмертно удостоенного звания Героя Украины.
Александр Мациевский добровольно вступил в силы территориальной обороны ВСУ. С марта 2022 участвовал в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности города Нежина Черниговской области и города Бахмута Донецкой области. В ноябре прошлого года в районе Соледара на Донетчине позиции его подразделения были атакованы противником. После этого Александр Мациевский с собратьями считались пропавшими без вести. После обмена телами погибших Александр Мациевский был идентифицирован и похоронен. Недавно в сети Интернет появилась видеозапись расстрела россиянами военнослужащего, на которой видно, что Александр Мациевский даже в условиях враждебного плена проявлял мужество, храбрость и верность Украине.
Кроме этого, президент также вручил орден "Золотая Звезда" жене и отцу младшего лейтенанта Тараса Бобанича, который в результате обстрела получил множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Также Зеленский вручил военным ордена Богдана Хмельницкого III степени и ордена "За мужество" III степени, медали "За военную службу Украине", "За спасенную жизнь" военнослужащим ВСУ и орден Богдана Хмельницкого II степени, орден "За мужество" ІІІ степени, медаль" За военную службу Украины военнослужащим Национальной гвардии.
- 12 марта СБУ обнародовала имя расстрелянного за слова "Слава Украине!" воина. Им оказался снайпер 163-го батальона 119-й отдельной бригады ТРО Черниговской области Мациевский Александр Игоревич. Установлено, что он был расстрелян еще 30 декабря 2022 года.
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