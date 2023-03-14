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Зеленский вручил орден "Золотая Звезда" матери Александра Мациевского, расстрелянного оккупантами за крик "Слава Украине!"

14 мартa, 2023 вторник
20:49
Общество

Глава государства вручил орден "Золотая Звезда" матери солдата Александра Мациевского, посмертно удостоенного звания Героя Украины

Об этом сообщило официальное интернет-представительство президента Украины.

В День украинского добровольца Президент Владимир Зеленский встретился с воинами, вставшими на защиту Украины в составе различных боевых подразделений. Глава государства вручил военным и родным погибших защитников высокие государственные награды.

"Сегодня – День украинского добровольца. День мужчин и женщин, чья жизнь и чье посвящение Украине во многом определяют нашу судьбу – каждого и каждой. Судьбу свободного народа. Судьбу Украины, которая не подчинится ни одному захватчику", – сказал Зеленский.

Зеленский вручил орден "Золотая Звезда" матери солдата Александра Мациевского, посмертно удостоенного звания Героя Украины.

Александр Мациевский добровольно вступил в силы территориальной обороны ВСУ. С марта 2022 участвовал в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности города Нежина Черниговской области и города Бахмута Донецкой области. В ноябре прошлого года в районе Соледара на Донетчине позиции его подразделения были атакованы противником. После этого Александр Мациевский с собратьями считались пропавшими без вести. После обмена телами погибших Александр Мациевский был идентифицирован и похоронен. Недавно в сети Интернет появилась видеозапись расстрела россиянами военнослужащего, на которой видно, что Александр Мациевский даже в условиях враждебного плена проявлял мужество, храбрость и верность Украине.

Кроме этого, президент также вручил орден "Золотая Звезда" жене и отцу младшего лейтенанта Тараса Бобанича, который в результате обстрела получил множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Также Зеленский вручил военным ордена Богдана Хмельницкого III степени и ордена "За мужество" III степени, медали "За военную службу Украине", "За спасенную жизнь" военнослужащим ВСУ и орден Богдана Хмельницкого II степени, орден "За мужество" ІІІ степени, медаль" За военную службу Украины военнослужащим Национальной гвардии.

  • 12 марта СБУ обнародовала имя расстрелянного за слова "Слава Украине!" воина. Им оказался снайпер 163-го батальона 119-й отдельной бригады ТРО Черниговской области Мациевский Александр Игоревич. Установлено, что он был расстрелян еще 30 декабря 2022 года.
Президент Украины
Владимир Зеленский
военные силы Украины
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